Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Podvody na seniorech - AKTUALIZACE

Policisté evidují další případy podvodného jednání páchaného na seniorech vysokého věku

AKTUALIZACE

Po odvysílání reportáže v médiích o podvodu na seniorech, se podezřelý muž přišel na služebnu policie sám přihlásit. Byla tak zjištěna jeho totožnost a mohly s ním být zahájeny další procesní úkony.

Ke spáchání těchto dvou skutků se plně doznal a podrobně popsal jejich průběh. Jeho výpověď tak plně koresponduje s výpověďmi poškozených seniorek. Jako pohnutku svého jednání uvedl, že si za peníze z trestné činnosti opatřoval jídlo a alkohol. Jedná se totiž o muže bez domova a zaměstnání.

Kriminalisté v rámci vyšetřování zajistili osmnáct tisíc korun, které měl muž u sebe. Nyní se bude prověřovat, zdali peníze pocházejí právě z této trestné činnosti.

S mužem kriminalisté zahájili trestní stíhání, byl obviněn ze spáchání přečinu pokračující krádeže v jednočinném souběhu s pokračujícím přečinem porušování domovní svobody. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až dva roky.

Děkujeme všem, kteří věnovali pozornost tomuto případu a přispěli tak k dopadení pachatele.

pprap. Lucie Drábková - 26. října 2019

Na konci září byly oznámeny na místních odděleních pražské policie dvě události o krádeži finančních prostředků seniorům. První případ se odehrál v Žitné ulici v Praze 1, kde neznámý muž oslovil devadesáti tří letou seniorku na chodníku před místem jejího bydliště. Pod legendou, že jí jde opravit poškozenou televizi, která se jim hlásí jako vyhořelá. Seniorka na tuto legendu přistoupila a vzala muže k sobě domů. Ten v obývacím pokoji, kde se nacházela televize, předstíral její opravu. Poté ženě sdělil, že má pro ni přeplatek na televizních poplatcích ve výši sto osmdesát korun a tuto částku jí vyplatil v hotovosti. Problém však nastal v momentě, kdy muž seniorce předal bankovku v nominální hodnotě dva tisíce korun a požadoval vrácení zbylé částky zpět. To byl právě ten moment, na který pachatel čekal, aby zjistil, kde má seniorka schované peníze a mohl je odcizit. Seniorka tak byla okradena o více jak dvacet tisíc korun.

V následujících dnech se obdobný případ odehrál v Bubenské ulici v Praze 7, kde neznámý muž zazvonil na domovní zvonek osmdesáti tří leté seniorky, která mu bez sebemenšího zaváhání otevřela. Pod legendou kontroly elektroměru se snažil dostat dovnitř bytu a ani přes argumenty ženy, že na něj nemá čas, nepřestal naléhat. Naléhání žena podlehla a muže do svého bytu pustila. Následně se muž usadil v obývacím pokoji a požádal seniorku o trochu vody. Ta jeho žádosti nevyhověla. Ani to muže neodradilo od jeho lstivého plánu a požadoval zaplacení částky ve výši jeden tisíc korun za kontrolu elektroměru. Problém nastal opět v momentě, kdy muž požádal seniorku o rozměnění bankovky v nominální hodnotě pět tisíc korun. Žena šla do jiné místnosti pro peněženku, ve které měla větší obnos finančních prostředků. Z této peněženky rozměnila muži bankovku, zaplatila za elektroměr a peněženku položila za sebe na křeslo. Muž poté předstíral kontrolu elektroměru a požadoval asistenci při svícení baterkou na elektroměr. Muž se začal pohybovat po celém bytě a seniorka mu nestačila být v patách. Nakonec se muži podařilo dostat k peněžence položené na křesle a z této odcizil veškerou finanční hotovost. Seniorka tak byla okradena o třicet tisíc korun.

Do dnešního dne policie eviduje 43 obdobných případů. Za rok 2018 jich bylo evidováno 55.

Policisté zajistili kamerové záznamy, na kterých je muž zachycen. V obou případech se jedná o totožného muže. Policie žádá veřejnost, pokud muže na přiloženém kamerovém záznamu poznáváte nebo víte, kde by se mohl zdržovat, kontaktujte linku 158.

Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež a porušování domovní svobody. V případě, že se policistům podaří získat totožnost muže a případ objasnit, hrozí mu v případě odsouzení trest odnětí svobody v délce trvání až pět let..

Možnosti, jak se vyhnout podvodnému jednání:

Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu či domu. Pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů jak vás okrást.

NEDŮVĚŘUJTE neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do bytu či domu.

Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout.

Zvoní-li opravář, pracovník úřadu nebo jiných služeb, nechte si předložit průkaz, na kterém je vždy uvedeno číslo pracovníka anebo si nechte sdělit jméno a příjmení. Tyto informace si můžete ověřit na úřadu či instituci, na kterou se osoba odvolává. V případě potřeby se můžete obrátit i na linku 158.

Způsoby podvodného jednání, na které je třeba DÁT SI POZOR:

Jedná se o doručení údajného přeplatku za elektřinu nebo plynu.

Vyplacení nějakého sociálního příspěvku nebo výhry

Prodej různého druhu zboží (nože, deky, parfémy, kosmetika, apod.) za výhodné ceny.

Vydávání se za zdravotní personál, příbuzné nebo různé řemeslníky.

Předstírání, že je posílá příbuzný oslovené osoby, který potřebuje půjčit peníze, neboť se ocitl v nouzi (dopravní nehoda) nebo že přináší peníze, které mu půjčil příbuzný a přinesl je vrátit. Přitom však předkládá hotovost vyšší nominální hodnoty, než je samotný dluh. Cílem je zjistit, kde má osoba uložené finanční prostředky.

pprap. Lucie Drábková - 17. října 2019

vytisknout e-mailem