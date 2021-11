Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podvodný řetězec firem

Jihočeští kriminalisté obvinili čtveřici mužů ze zločinu, šlo jim o DPH.

Jihočeští kriminalisté, specialisté na závažné hospodářské či bankovní podvody, vyšetřují čtveřici podvodníků. V minulých dnech muže (z Českobudějovicka, Strakonicka) obvinili ze zvlášť závažných zločinů zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, spáchaného formou spolupachatelství.

Muži totiž v Praze a Táboře vytvořili účelové obchodní řetězce, jejichž prostřednictvím uskutečňovali převážně předstírané obchody za účelem zkrátit DPH. Takto pravděpodobně „podnikali“ od června roku 2018 do února roku 2019. Čtveřice měla také rozdělené úkoly, muž označovaný jako „K“ byl jediným jednatelem a majitelem nastrčených společností. Další muž typoval kdy a s jakým subjektem se bude „obchodovat“. Další ze skupiny zajišťoval nové obchodní partnery, další vedl a sestavoval účetnictví. Společně tak pospaným jednáním způsobili škodu českému státu ve výši více jak 11 000 000 korun.

Pokud by soud rozhodl podle obvinění, hrozil by mužům trest odnětí svobody v délce pěti až deseti let.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

19. listopad 2021

