Podvodník získá vaši důvěru a pak vás okrade

ŠUMPERSKO - Podvodů v online prostředí přibývá.

Policisté denně informují o internetových podvodech různého druhu, protože to je fenomén dnešní doby. Anonymitu na internetu využívají podvodníci ze všech míst světa s cílem oslovit potencionální oběti a následně je okrást o jejich mnohdy celoživotní úspory. Pachatelé těchto podvodů se neštítí své oběti pouze okrást, ale v některých případech působí psychosociálním aspektem. Snaží se u oběti vyvolat důvěru, získat významný profit a také využít časovou tíseň. Většina obětí internetových podvodů zpočátku ani netuší, že se je někdo snaží podvést. Často svůj životní omyl zjistí v momentě, kdy se jim zablokuje počítač, dojde k neoprávněnému čerpání finančních prostředků z účtu, nebo ve chvíli, kdy čekajíc na letišti s květinou v ruce se svůj vysněný protějšek v podobě vojenského generála nebo atraktivní modelky, prostě nedočkají.

Podvodníci jsou si vědomi, že má smysl se neustále pokoušet potenciální oběti kontaktovat, protože mnozí uživatelé veřejných sítí jsou neopatrní při svém počínání s mobilním telefonem, počítačem, tablety a podobnými zařízeními. Nikdo si nechce připustit, že zrovna on by se mohl nechat podvést. Pod rouškou všech nástrah se pak uživatelé těchto zařízení snaží na veřejných sítích koupit extra levné zboží, navázat kontakt s neznámými protějšky za účelem vztahu, rozmnožit vysněný kapitál pokud možno v bitcoinech. Nebo si snad myslíte, že je obvyklé vyhrát v zahraniční loterii řádově stovky tisíc amerických dolarů, aniž byste se do takové loterie dobrovolně přihlásili?

Podvodná jednání tohoto charakteru se nevyhýbají ani policistům z oddělení hospodářské kriminality v Šumperku. Jedna z obětí internetového podvodu uvěřila podvodníkovi, který se však vydával za její kamarádku. V aplikaci Messenger na sociální síti Facebook svou oběť požádal o její telefonní číslo pod záminkou soutěže o večeři. Po sdělení telefonního čísla následovala další zpráva, že právě toto telefonní číslo vyhrálo v soutěži několik set amerických dolarů. Bohužel v tomto momentě většina poškozených podlehne euforii z výhry a podvodníkům sdělí údaje a až následně zjistí, že udělali velkou chybu. Toto se stalo i v tomto případě, kdy podvodník žádal poslat oboustrannou kopii platební karty, aby na ni mohla být připsána slibovaná výhra. Bohužel podvodník měl svůj scénář tak dobře promyšlený, že když bylo z platební karty odčerpáno několik plateb v řádu tisíců korun, tak své oběti vysvětlil tyto platby jako zálohy na reklamu, které však následně vrátí. Proto oklamaná žena všechny platby potvrdila v internetovém bankovnictví. Až posléze poškozená zjistila, že vykutálený lapka navíc prolomil její přihlašovací heslo do facebookového profilu a emailové schránky.

Podobný případ prověřují také policisté obvodního oddělení v Šumperku, kdy s další smyšlenou legendou podvodník komunikoval v listopadu letošního roku se svou obětí prostřednictvím facebookového účtu a přes komunikační aplikaci Hangouts. Nikdy jste o této aplikaci neslyšeli? Hangouts je mobilní aplikace, která sdružuje textový chat a videohovory. Podvodník nabádal uživatele pod záminkou vyzvednutí balíčku s penězi a prostřednictvím smyšlené přepravní společnosti, aby na účet této společnosti poslal několik desítek tisíc korun. Toto však podvodníkovi nestačilo a chtěl víc a víc. Pod smyšlenou legendou chtěl uhradit od své oběti letenky z Jemenu do České republiky, protože nedisponuje finančními prostředky. Když ani tuto bajku oběť neprokoukla, poslala mu další desetitisíce korun. Podvodník však vytušil, že oběť jeho legendám věří, a proto z ní do třetice vylákal vkladem na účet u společnosti Western Union další desetitisíce korun, kdy jako záminku uvedl, že se chce dostat z Jemenu do České republiky. Poté sice od své oběti žádal další peníze, ale tato již prokoukla podvodníkův úmysl ji okrádat. Touto hrou na kočku a myš přišla poškozená o více jak sto tisíc korun.

Taktéž zábřežští policisté se zabývají internetovým podvodem, který se odehrál na přelomu měsíce října a listopadu letošního roku. I zde se podvodník vydával za fiktivní slečnu přes internetovou seznamku. Po vzájemné emailové komunikaci a navázání kontaktu se sličnou děvou z východoevropské země tato v poškozeném vzbudila takový zájem, že jí zaplatil několik desítek tisíc korun na úhradu cesty do České republiky. Nicméně poškozenému zbyly jen oči pro pláč a vysněného protějšku se nedočkal a v nadcházejícím adventním čase mu budou jistě lehce pozbyté peníze chybět na vánoční dárky.

Tyto případy jsou jen střípkem z dalších případů internetových podvodů, mezi které patří legendy o:

zálohových poplatcích - oběť je vyzvána k uhrazení peněz za účelem zaplacení poplatku za produkt nebo službu

zaměstnání – oběť je vyzvána k uhrazení peněz v souvislosti s pracovní příležitostí

prarodiče – oběť je vyzvána k uhrazení peněz příteli nebo příbuznému v nouzové situaci

nákup na internetu – výzva k platbě za produkt nebo službu, zboží v aukci nebo online službu

Nově jsou aktuální také podvody spojené s dodavateli energií, ať už plynu či elektrické energie.

Jak se chránit na internetu:

Zabezpečit svůj počítač nebo mobilní telefon antivirovým programem

Odstranit veškeré nežádoucí aplikace

Nevěřit nikomu, kdo vám bezdůvodně nabízí peníze, výhry v loteriích, bezdůvodně levné zboží

Nikdy neplaťte neznámým lidem za zboží předem

Na internetové nákupy používejte jen důvěryhodné stránky

Nevěřte nikomu z virtuálního prostředí, koho jste nikdy neviděli, že se chce s Vámi seznámit a nikdy těmto cizím osobám neposílejte peníze

Ověřujte si volně dostupné informace k osobám a firmám, kterým chcete poslat svoje peníze a využívejte recenze a zkušenosti od ostatních uživatelů

Nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje do sociálních sítí, údaje k vaší platební kartě a přihlašovací údaje do internetového bankovnictví

Mějte na paměti, že banky nikdy nevolají zákazníkům s dotazem na jejich přístupové údaje do internetového bankovnictví

V případě, že si nejste jistí, zda jste se nestali obětí podvodu, konzultujte nastalou situaci s někým v rodině nebo s odborníky, než pošlete vaše peníze na cizí účet

Nesdílejte s nikým vaše intimní fotografie, které být později zneužity k vašemu vydírání.

Poslední radou je to nejdůležitější. Ve všech případech používat zdravý rozum!

V případě, že jste se stali obětí internetového podvodu, tak je postup následující:

Ukončete veškerou komunikaci a hlavně už žádné další peníze nikam neposílejte

Oznamte skutečnost bance a zablokujte si platební karty

Podejte trestní oznámení na policii

Zálohujte si veškerou komunikaci s podvodníkem

nprap. Mgr. Ladislav Jílek

29. listopadu 2021

