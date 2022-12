Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podvodník vylákal z důvěřivých lidí více než milion

DĚČÍN – Nyní už je ve vazbě a v případě odsouzení mu hrozí až osmileté vězení

Policejní komisař z Oddělení hospodářské kriminality v Děčíně zahájil trestní stíhání 51letého muže z Českolipska jako obviněného ze zločinu podvod. Je až neuvěřitelné, jak úspěšný obviněný muž byl při půjčování peněz od důvěřivých lidí. V období od prosince roku 2021 do října letošního roku postupně vylákal pod různými záminkami od celkem šesti poškozených lidí bezmála 1 300 000 korun.

Podle zjištění kriminalistů dva z poškozených půjčili obviněnému muži finanční prostředky na přelomu let 2021 a 2022, s tím, že k jejich vrácení mělo dojít do měsíce od zapůjčení, obviněný jim ale nic nevrátil. Zbylí čtyři poškození byli podvodníkem osloveni s nabídkou výhodného obchodu a požádáni o zapůjčení finančních částek na tyto výhodné obchody, podvodník jim sliboval vrácení a navíc zhodnocení vložených peněz. Po mnoha urgencích od poškozených na vrácení zapůjčených peněz se obviněný muž neustále vymlouval a jejich navrácení oddaloval.

Poté, co poškozeným došla trpělivost, vše oznámili na policii. Děčínští kriminalisté zadrželi 51letého muže začátkem tohoto týdne. Muž si již převzal usnesení o zahájení trestního stíhání ze zločinu podvod, a to s ohledem na způsobenou škodu, ale i svou trestní minulost. Na základě podnětu policejního komisaře státní zástupce podal návrh na vzetí obviněného do vazby, který soudce akceptoval a obviněný putoval do vazební věznice. Za jeho protiprávní jednání mu nyní v případě uznání viny u soudu hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

Kriminalisté na případu nadále pracují a pátrají po dalších případných poškozených.

Děčín 16. prosince 2022

prap. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

