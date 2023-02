Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Podvodník uspěl s legendou podvodu

ZNOJEMSKO: A jak se proti takovým praktikám bránit?

O tom, že drzost podvodníků nezná mezí, se přesvědčila čtyřiačtyřicetiletá žena ze Znojemska. Především však ona sama byla velmi důvěřivá a nerespektovala pár jednoduchých preventivních zásad při komunikaci po telefonu s cizími a neznámými osobami. Vše začalo telefonátem s mužem, který se představil jako manažer České spořitelny. Připomněl jí, že spolu hovořili včerejšího dne v Praze na pobočce ohledně poskytnutí úvěru. Paní se proti jeho sdělení ohradila. Argumentovala tím, že předchozí den v Praze vůbec nebyla, o úvěr nemá ani v úmyslu žádat a účet má navíc u jiné banky (u ČSOB). Muž jí řekl, že se bude zřejmě jednat o podvod, a proto ji přepojí do její banky a tam se o vše postarají. Následoval hovor s dalším mužem, jenž se vydával za manažera ČSOB. Nabídl ženě možnost zřízení rezervního účtu pro bezpečí jejích peněz. A potom ji kontaktoval ještě třetí muž, další údajný manažer ČSOB, který vysvětlil další postup a důvěřivé ženě poslal do aplikace WhatsApp QR kódy pro zaslání finančních prostředků do bezpečí. Paní na pobočce ve Znojmě vybrala 147 tisíc korun a přesně podle instrukcí je vložila do bitcoinmatu u hraničního přechodu Hatě. Vzhledem k tomu, že dalších padesát tisíc nešlo kvůli nastavenému limitu téhož dne vybrat, provedla přímý převod peněz na podvodníky uvedený účet. Svojí neopatrností se tak sama připravila o svoje úspory. Po telefonátu se třemi neznámými muži, jejichž výmyslům uvěřila, přišla o 197 tisíc korun.



Dodržujte následující zásady a troufalým podvodníkům nenaletíte:

- nevěřte cizím a neznámým lidem po telefonu (banky tímto způsobem se svými klienty nekomunikují),

- zajděte raději do své banky a vše si osobně prověřte,

- nevybírejte úspory a nevkládejte je do bitcoinmatů na účet neznámým lidem (přesně o toto jim jde - chtějí získat vaše peníze!!!),

- kontaktujte při sebemenší pochybnosti osobně nebo telefonicky policii nebo svoje příbuzné a známé a předem se poraďte,

- buďte opatrní a obezřetní a nedávejte podvodníkům šanci.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 23. února 2023

