Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Podvodník uspěl s legendou finančního výnosu

ZNOJEMSKO: Vidina velkého zisku na oslovené opět zabrala.

Osmatřicetiletému muži zatelefonoval neznámý muž a představil se jako osobní bankéř. Oznámil mu, že získal finanční výnos pět tisíc amerických dolarů a nabídl mu převod těchto peněz na jeho bankovní účet. Vzhledem k tomu, že oslovený muž žádný účet nevlastní, hovor předal své přítelkyni, která účet v bance má. Ta potom postupovala dle pokynů cizího muže. Nejprve si do svého tabletu nainstalovala aplikaci pro vzdálený přístup a potom mu poslala číslo bankovního účtu. Vidina převodu finančního výnosu ve výši 150 tisíc korun byla patrně silnější než reálné uvažování. A tak podvodníkovi poslala i přihlašovací údaje na mobilní bankovnictví. K finanční transakci došlo, ale opačným směrem. Žádný pohádkový konec nenastal, právě naopak. Zatím neznámý podvodník důvěřivé ženě odčerpal téměř třicet tisíc korun.



Nezbývá než dodat a zopakovat pár jednoduchých zásad:

- Pokud vám chce někdo poslat peníze, stačí mu sdělit pouze číslo vašeho účtu. Rozhodně mu neprozrazujte přístupové údaje (hesla nebo PIN).

- Nedovolte, aby vám někdo cizí mohl nahlížet do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu. Nikdy nikomu cizímu nedovolte nainstalovat aplikace pro dálkový přístup k těmto zařízením.

- Na internetu se chovejte stejně jako v reálném světě. Na ulici také nikomu cizímu nepůjčíte klíče od bytu nebo domu, nedáte do rukou platební kartu a neprozradíte k ní PIN.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 17. února 2023

