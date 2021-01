Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Podvodník seniorce vysál účet

ŠUMPERSKO - Opětovně varujeme veřejnost před nekalými praktikami podvodníků!

O tom, že podvodníci dokáží velmi dobře využít momentu překvapení a důvěřivosti potenciálních obětí, ví své i 68letá seniorka ze Šumperska.

Na sklonku loňského roku ji ve večerních hodinách (po 21. hodině!) telefonicky kontaktoval muž, který se představil jako pracovník banky, aby jí sdělil, že v internetovém bankovnictví zřízeném k jejímu účtu došlo k neoprávněnému přihlášení, a tak hrozí, že by mohlo dojít k jeho zneužití. Aby se tak nestalo, instruoval ženu k provedení bezodkladných kroků. Během hovoru si od ní vyžádal přístupové údaje k internetovému bankovnictví, ale také údaje a PIN k platební kartě a přiměl ji přihlásit se ke svému internetovému bankovnictví. Protože seniorka nebyla v internetovém bankovnictví příliš zběhlá, dbala pokynů, kterými ji domnělý pracovník banky úkoloval. Ten z ní pak během následujících dvou hodin vymámil nejen fotokopii jejího občanského a řidičského průkazu, ale také několik SMS zpráv s mobilním klíčem, o nichž ji přesvědčoval, že se jedná o běžné ověření.

Po získání veškerých přístupových údajů k internetovému bankovnictví poškozené si podvodník potřeboval zajistit čas, aby mohl účet dokonale vybílit. Nezdráhal se proto znovu zavolat poškozené, a to již následujícího dne před šestou hodinou ráno. V telefonátu ji vyzval, aby se následujících dvanáct hodin nepřihlašovala do svého internetového bankovnictví, a to z důvodu, že probíhá nové nastavení účtu.

To už seniorce nedalo a s podezřením, že narazila na podvodníka, začala zjišťovat, jak se věci vlastně mají. Poté, co se sama spojila s bankou, bohužel zjistila, že její předtucha byla správná. Podvodník si stihl zažádat o třistatisícový úvěr, sjednat kontokorent do výše 42 tisíc korun a provést řadu dalších transakcí a plateb za různé zboží a služby. Ženu měl připravit o nemalou částku. Přesné vyčíslení škody je předmětem dalšího šetření. Případem se zabývají kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality.

Nejen v souvislosti s tímto případem opětovně nabádáme veřejnost k obezřetnosti a připomínáme, že tímto způsobem banky s klienty rozhodně nekomunikují. Nikomu proto bezmyšlenkovitě nepřeposílejte žádná přístupová hesla, bezpečnostní kódy, PINy, čísla kreditních karet ani žádné osobní údaje. V případě pochybností sami kontaktujte banku.

