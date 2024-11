Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Podvodník se vydával za příbuzného

PROSTĚJOV - Žena to nejprve nepoznala, ale později jeho úskok prokoukla.

Včera dopoledne kontaktoval prostřednictvím mobilní aplikace v místě bydliště poškozenou ženu její „údajný“ syn. V rámci komunikace žena zpočátku nepoznala, že se jedná o falešnou osobu a za jejího syna se jen někdo vydává. Poškozené řekl, že má nový telefon, protože starý se mu rozbil. Po krátkém dopisování matku požádal o zaslání peněz ve výši necelých 2 140 euro, protože mu byl údajně bankou zablokován účet a potřebuje uhradit nějakou platbu. Poslal jí potřebné údaje k tomu, aby platbu mohla provést. Aniž by žena pojala jakékoliv podezření, peníze poslala. Vzápětí jí přišel od údajného syna další požadavek, aby poslala dalších 15 000 Kč, včetně fotografie platební karty. To se jí ale nepozdávalo, proto chtěla mluvit přímo se synem, ale telefonní hovor nikdo nebral, proto žádnou další platbu neuskutečnila. Ještě ten samý den, poté co se zkontaktovala se skutečným synem, zjistila, že se stala obětí podvodu a případ přišla oznámit na prostějovské obvodní oddělení, kde byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu podvod.

por. Mgr. Miluše Zajícová

15. listopadu 2024

