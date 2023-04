Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Podvodník se vydával za manažera firmy distribuující elektřinu a plyn

BENEŠOVSKO - Poškozený přišel o 50 tisíc korun.

Benešovští policisté se od konce měsíce března, tedy od doby nahlášení poškozeným 47letým mužem z Benešova, zabývají případem podvodu. Tentokrát se podvodník vydával za manažera firmy, která distribuuje elektřinu a plyn.

47letý muž na internetu hledal možnosti, jak by mohl zhodnotit své peníze. Na jednom internetovém portále pak nalezl informace o možnosti investice do větrných elektráren. Na stránkách následně vyplnil formulář a velmi záhy poté byl kontaktován mužem, který se představil jako manažer firmy a poškozenému nabídl, že mu s registrací po telefonu pomůže. Následně ho bude kontaktovat další specialista, který ho světem investic provede a vše potřebné mu vysvětlí. To se tak i stalo a poškozeného skutečně kontaktoval další muž, který poškozeného navedl k nainstalování programu AnyDesk do počítače poškozeného, který umožňuje vzdálený přístup k počítači, to vše pod záminkou, že mu sám na počítači ukáže, jak se na uvedených stránkách pohybovat a jak investovat. Pod další záminkou převodu investovaných peněz se poškozený přihlásil do svého internetového bankovnictví, kde potvrdil dvě platby ve výši 53 tisíc korun, o které přišel.

Benešovští policisté v celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiči informací, za což pachateli v případě dopadení hrozí až 2letý trest odnětí svobody.

Dávejte si na podvodníky pozor a přečtěte si následující důležité informace

FALEŠNÉ INVESTICE

KRYPTOMĚNY V RUKOU PODVODNÍKŮ

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

9. dubna 2023

vytisknout e-mailem