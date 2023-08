Podvodník se ukrýval v Koreji

Rozsáhlý případ podvodu mohou nyní ukončit karlovarští kriminalisté. Podezřelý muž, který se několik let vyhýbal trestnímu řízení, už je v Česku.

Muž na fiktivní obchod s pohledávkami vylákal od několika poškozených téměř deset milionů korun, které měl výrazně zhodnotit. Místo odkupu a prodeje pohledávek využil peníze pro vlastí potřebu a před trestním stíháním uprchl do zahraničí.

Na začátku roku 2022 na něj soudce vydal evropský i mezinárodní zatýkací rozkaz a pátrání dovedlo policisty až do Koreje, kde muž žil a dokonce již dříve získal korejské občanství a začal používat korejské jméno. Do pátrání se tak zapojili i policisté z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci a finální zadržení bylo možné díky aktivnímu přístupu kolegů z Interpolu Soul. Ti provedli na začátku června zatčení. Jedná se tak o první případ, kdy nám byl z této asijské země vydán uprchlík, navíc s korejskou státní příslušností. Jen velmi výjimečně vydávají země své občany pro trestní řízení do zahraničí a toto je jeden z těch mála případů.

Po všech nezbytných právních úkonech, které jsou nemyslitelné bez spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti ČR a českou diplomacií, byl v úterý večer muž v Soulu předán českým Air Marshalům z cizinecké policie a letecky eskortován do ČR. Na pražském letišti si ve středu ráno uprchlíka převzali policisté z Karlových Varů.



kpt. David Schön

16. srpna 2023

vytisknout e-mailem