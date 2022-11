Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Podvodník se na seznamce vydával za amerického armádního reportéra

KLADENSKO – Žena přišla o téměř milion korun.

Na internetových seznamkách, ale celkově na sociálních sítích se pohybují podvodníci, jejichž jediným cílem je získat peníze od důvěřivých osob. Přitom útočí na city svých obětí. Ženám nabízejí seznámení například s nezadanými charismatickými americkými vojáky či jakýmikoliv podobnými funkcemi, kteří pod různými legendami dokážou z žen vylákat nemalé finanční obnosy.

Takovému jednomu americkému armádnímu reportérovi naletěla 43letá žena. Ta byla zaregistrovaná na jedné ze seznamek, kde ji oslovil neznámý muž. Tvrdil, že žije v USA a že pracoval i pro vládu Spojených států Amerických v České republice, kde přebýval v Pardubicích. Posílal jí fotografie a sliboval jí, jak za ní přijede a budou spolu. Po nějaké době každodenní vzájemné komunikace ženě napsal, že ho americká vláda poslala fotit konflikt na Ukrajinu, kde ho ale přepadli vojáci a odcizili mu doklady a všechny peníze. Pak mu údajně velitel dal rozkaz, že se z Ukrajiny nebude vracet zpět do USA, ale poletí do Íráku. Kvůli tomu ji napsal, že by mu mohla pomoci v tom, aby se mohl vrátit domů, protože se té země hrozně bojí. Zamilovaná žena mu chtěla pomoci a zeptala se ho, co pro něj může udělat. On ji napsal, ať napíše generálovi americké vlády a požádá ho o vyslání nějakého náhradníka za svého rádoby partnera, aby ten tam nemusel. Ochotný generál její žádosti vyhověl s tím, že ale bude muset uhradit poplatky jak za náhradníka a jeho cestu tam, tak i za svého partnera na cestu zpět domů. Žena se vším souhlasila a řídila se instrukcemi generála. Na dané číslo účtu nejprve zaslala přes 330 tisíc a po pár dnech dalších 180 tisíc korun. Generál ženu pak instruoval k tomu, aby posílala peníze přes bitcoinové automaty. Další částky, které po ní požadoval, posílala postupně dál. Jednalo se o téměř půl milionu korun, přičemž na částku 300 tisíc si vzala tři úvěry.

Třiačtyřicetiletá žena se nikdy nedočkala setkání s vysněným princem, a navíc přišla celkem o 998 500 Kč.

Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, za což neznámému podvodníkovi hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Na závěr všem doporučujeme následující. Pokud jsou vaše virtuální přátelství na sociálních sítích nebo online seznamkách zatěžována finančními požadavky, peníze NIKDY nikomu za žádných okolností neposílejte a najděte si raději jiné přátele. Ušetříte si tím nejen velké osobní zklamání, ale také hodně peněz.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

18. listopadu 2022

vytisknout e-mailem