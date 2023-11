Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Podvodník připravil ženu o bezmála tři sta tisíc

NYMBURSKO - Dobře organizovaná trojice mužů vystupujících jako bankovní úředníci České národní banky, připravila ženu o všechny její peníze. Rádoby kurýra ČNB zachytily bezpečnostní kamery. Poznáte ho? Pokud ano, volejte prosím linku 158.

„Máte napadený účet“ . . . tato věta a další instrukce muže vystupujícího pod jménem Jiří Gregor, rádoby pracovníka bezpečnostního oddělení České národní banky, přiměla ženu k plnění všech pokynů, na jehož konci jí zbylo jediné. . . prázdný účet.

Sofistikovaný hovor „pracovníka ČNB“ měl jasnou linku. Okamžitě přiměl ženu k nainstalování speciální aplikace do telefonu, „díky“ které si volající muž usnadnil další cestu k jejím penězům. Jednalo se o aplikaci, která mu umožnila vzdálený přístup do jejího internetového bankovnictví, kdy po potvrzení, že se tento krok zdárně povedl, již žena i s náhledem „úředníka“ začala jednat dle jeho instrukcí.

Nejprve tak ze svého spořícího účtu převedla na účet jiné banky třikrát po čtyřiceti tisících. Vzhledem k tomu, že více jí nastavení jejího internetového bankovnictví nedovolovalo, ale „přihlášený úředník“ chtěl ženě „ochránit“ ještě další peníze, které měla na běžném účtu, informoval ji, že její další ohrožené finanční prostředky bude řešit jeho kolega, supervizor ČNB, který ji také vzápětí telefonoval. Tentokrát se jednalo o pana Holuba, který jí instruoval k dalším krokům.

Ženě s „napadeným účtem“ sdělil, aby vybrala veškeré finanční prostředky i ze svého běžného účtu, vložila je do obálky a osobně předala další osobě, která vstoupila do řetězce „zachránců“ jejích peněz – kurýrovi, který je měl osobně doručit agentovi z České národní banky.

Dle instrukcí tak žena jela ze zaměstnání, z jedné z obcí ve Středočeském kraji, do obchodního centra Černý most. Tam vyzvedla ze svého běžného účtu veškeré finanční prostředky, které jí na účtu zůstaly, vložila je do obálky a předala „kurýrovi ČNB“, který již na ní v obchodním centru čekal – dle instrukcí supervizora pana Holuba, s kterým byla stále po celou dobu v telefonickém spojení. S ním ještě hovořila krátce po předání peněz a pak telefonický hovor, který trval od devíti hodin ráno do zhruba dvanácté polední, ukončil. Na zpětné volání zvedla telefon cizí osoba.

V důsledku na sebe navazujícího řetězce předem dobře organizovaných podvodníků žena přišla o bezmála tři sta tisíc korun. . .

Policisté ze skupiny kybernetické kriminality, kteří se tímto případem poškozené ženy na základě jejího oznámení zabývají, by v souvislosti s prověřováním tohoto případu, v němž zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, rádi hovořili s mladým mužem, který coby kurýr ČNB, převzal „do bezpečí“ peníze podvedené ženy. Jeho podobu zachytily bezpečnostní kamery. . . V případě, že mladého muže někdo pozná, ať kontaktuje policisty prostřednictvím linky 158.

A jaká je prevence v těchto případech?

Velice jednoduchá . . . těmto telefonátům nedůvěřovat a odmítnout je, případě se zkontaktovat se svojí „domovskou“ bankou a ověřit si informace. Žádná banka, ani bankovní úředník, poradce či další pracovníci banky ale rozhodně nežádají nainstalování aplikace ke vzdálenému přístupu do internetového bankovnictví svých klientů a nenabádají je k výběru či převodu peněz na jiné účty, či jejich fyzické předání dalším osobám.

PROTO, PROSÍM, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NIKDY NEREFLEKTUJTE NA PODOBNÉ TELEFONÁTY!!!

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

