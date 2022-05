Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Podvodník připravil důvěřivou důchodkyni o více než 80 000 korun

PLZEŇ – Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality řeší další případ internetového podvodu, při kterém neznámý pachatel podvedl starší ženu.

Na začátku května letošního roku telefonicky kontaktoval sedmaosmdesátiletou ženu z Plzně neznámý muž s výhodnou nabídkou na investování do kryptoměn. Jednalo se o jednu z nejznámějších kryptoměn na světě a ženu možnost případného výdělku zaujala. Dále se tedy řídila telefonickými pokyny muže, který jí přiměl k nainstalování aplikace umožňující vzdálený přístup do jejího zařízení a taktéž mu přes webkameru poskytla k okopírování její platební kartu a občanský průkaz. Poté se na svém notebooku přihlásila do internetového bankovnictví. Ženě se však po tomto kroku vybil její mobilní telefon a komunikaci považovala za ukončenou. Odhlásila se tedy z internetového bankovnictví a dál se tím nezabývala. Po deseti dnech ovšem zjistila, že z jejího účtu byla neoprávněně převedena částka 77 tisíc korun a dále byly její platební kartou provedeny platby v celkové výši 230 dolarů, což je v přepočtu asi 5 500 korun. Žena celou věc nahlásila a policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů podvodu a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.



prap. Ondřej Hodan

18. května 2022

