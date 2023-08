Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Podvodník pracoval rychle

HODONÍNSKO: Z účtu muže z Hodonínska zmizela původní částka i vypůjčených osm set tisíc.

Asi dvouhodinová telefonická komunikace stačila zatím neznámému pachateli, aby získal velmi zajímavý benefit. Muži z Hodonínska oznámil, že se podařilo zúročit jeho dávnou investici do kryptoměny. Na jeho kontě je prý skoro čtvrt miliónu a k jeho získání je třeba udělat několik kroků. Tím prvním bylo nainstalování programu na vzdálenou správu mobilu. Potom už se přihlásil do svého bankovnictví a podle pokynů reagoval na telefonáty a požadavky podvodného bankéře. Na mobilu především potvrzoval zadané transakce. Podvodník během několika desítek minut zřídil úvěr a získané peníze odeslal na různé účty. Potom už obchodní telefonát ukončili s tím, že se odmlčí a pokračovat budou až po víkendu. Jenže dříve zavolal pracovník jeho banky, který nabízel pojištění úvěru. Ten si prý muž zřídil před dvěma dny. V tu chvíli muž pochopil, že byl podveden. Kontrola účtu mu to jen potvrdila. Vedle původní hotovosti několika desítek tisíc korun z něj zmizelo i vypůjčených osm set tisíc.

por. Bohumil Malášek, 29. srpna 2023

