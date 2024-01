Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Podvodník muže připravil o dva a čtvrt milionu korun

OLOMOUC - Myslel si, že koupil čtyři akcie společnosti ČEZ za pět tisíc korun.

Nejen o celoživotní úspory 450 tisíc korun přišel čtyřiašedesátiletý muž z Olomouce, ale navíc bude muset bankám splatit dva úvěry ve výši 1 milion 800 tisíc korun. O peníze jej připravil podvodník, kterému muž naletěl, když chtěl investovat do akcií společnosti ČEZ.

V pátek 29. prosince 2023 muže zaujala na internetu reklama na nákup akcií společnosti ČEZ. Klikl na reklamní odkaz a dozvěděl se pár základních informací a telefonní číslo na investiční společnost. Muž číslo vytočil a příjemci hovoru sdělil, že by měl zájem o zakoupení akcií. Postupně hovořil s několika muži, kteří mu sdělovali základní informace. Zájemce se rozhodl investovat částku 5 tisíc korun. Poté obdržel e-mail s odkazem na finanční platformu, na kterou klikl a viděl, že je majitelem čtyř akcií společnosti ČEZ. V úterý 2. ledna 2024 mu zavolal domnělý poradce, který investora naváděl, jak se má v dané platformě pohybovat. Přitom se jej zeptal, jestli nechce do budoucna investovat další peníze. Muž to nevylučoval a poradce se od něj dozvěděl, že má u dvou bank založené účty.

Domnělý finančník muži navrhl, že pokud chce dále investovat, měl by spárovat jejich platformu s jeho bankovními účty. Pak muže požádal, aby si oba účty otevřel v internetovém bankovnictví. Zdůvodnil to tím, že musí v nich něco zkontrolovat a provést kontrolní převod. Také jej zajímalo způsob připojení k internetu a potvrzování bankovních převodů. Když se dozvěděl, že muž je k internetu připojen přes WIFI a potvrzuje transakce mobilním telefonem pomocí SMS zpráv zaslaných z banky, sdělil mu, že v danou chvíli nesmí být s telefonem blíže než pět metrů od počítače. Muž mu uvěřil a vzdálil se. Mezitím na telefonu potvrzoval transakce zaslané bankou.

Poradce muži říkal, že účty jsou blokované a nemá je otevírat, než mu řekne. Ve čtvrtek 4. ledna mu telefonicky sdělil, že to ještě chvíli potrvá a ozve se mu později. Poškozený muž se i přes zákaz ze strany poradce přihlásil do internetového bankovnictví a zjistil, že na spořicích účtech nemá žádné peníze. Navíc má sjednaný úvěr na částku 1 milion 500 tisíc korun v jedné bance a úvěr ve výši 300 tisíc korun v druhé bance. Oba úvěry i naspořené peníze podvodník postupně převedl na osm účtů v zahraničí.

Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvod, za který pachateli hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

Pokud se rozhodnete zhodnotit své úspory, přistupujte k investicím s vysokou mírou obezřetnosti. Nedejte na lákavé reklamy o výhodném zúročení finančních prostředků. Nikdy neposkytujte vzdálený přístup do svého počítače, ani telefonu osobě, kterou neznáte. V žádném případě neznámému člověku nesdělujte své osobní údaje a informace k internetovému bankovnictví.

por. Mgr. Libor Hejtman

5. ledna 2024

