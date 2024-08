Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podvodník ji připravil o peníze i byt

CHOMUTOVSKO - „Romance“ s údajným vojákem stála seniorku 1,5 milionu i vlastní bydlení.

Další případ podvodníka, který důvěřivou ženu připravil doslova o vše včetně bydlení, prověřují chomutovští policisté. Neznámý začátkem dubna oslovil 66letou ženu z Chomutovska přes Facebook a požádal ji o přátelství. Vydával se za muže z Děčína, který však celý život žije v USA. Je prý vojákem na misi v Sýrii. O dotyčnou se od začátku komunikace velice zajímal a dával jí najevo své sympatie. Také si vzájemně posílali fotografie. Komunikace brzy přešla do romantické roviny, kdy jí sliboval společnou budoucnost. Zanedlouho, když získal ženinu důvěru, začal po ní pod různými záminkami požadovat zaslání peněžních prostředků na různé bankovní účty. Odůvodnil to tím, že jí ze Sýrie zašle balíček s penězi a zlatem a vše měly být výlohy spojené s jeho doručením. Muž například uváděl, že je třeba balíček vydezinfikovat, zaplatit za jeho skladování, dopravu nebo za to, aby nebyl otevřen. Těmito lživými báchorkami přiměl ženu, aby mu postupně v několika platbách zaslala celkově přes 700 tisíc korun. I když dotyčná pojala nějaké podezření a napsala mu o něm, vždy jí vše dokázal vysvětlit a tak platby pokračovaly dál. Tentokrát nutnost poslat peníze odůvodnil tím, že jsou třeba na jeho cestu za ní domů a sliboval, že jí vše vrátí a po příletu do České republiky si tady koupí dům, kde by spolu bydleli. Celkem žena prostřednictvím více než desítky plateb poslala na různé účty částku přesahující 1,55 milionu korun. Aby mohla peníze posílat, průběžně si několik set tisíc různě půjčila. Dokonce se nechala „vojákem“ přesvědčit, aby k získání prostředků využila svůj byt. Ten tedy nakonec silně pod cenou prodala a nyní bydlí v podnájmu. To vše díky vidině společné budoucnosti s neexistujícím vojákem…

Abyste se nestali obětí podobného podvodu, vždy zvažujte, zda přijmout nabízené přátelství od někoho neznámého na internetu. Pokud s někým takovým komunikujete, buďte obezřetní, zvláště pokud se vydává za někoho ze zahraničí a slibuje vážný vztah. Mějte na paměti, že neznámý dokáže potencionální oběť „zpracovávat“ i delší dobu, předstírá intenzivní zájem o ni a nakonec přichází s požadavkem na zaslání peněz, což je ve skutečnosti od počátku jeho jediným cílem.

Podvody skrze Nigerijské dopisy.jpg

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 13. srpna 2024

vytisknout e-mailem