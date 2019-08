Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podvodník jako z učebnice kriminalistiky

České Budějovice - Podvedl lidi i firmy o zhruba 3 000 000 korun. Peníze použil pro svoji potřebu.

Podvodník jako z učebnice kriminalistiky. Ze zločinu podvodu, za který hrozí podle trestního zákoníku trest odnětí svobody v délce dvou až osmi let, je obviněn padesátiletý muž z Českých Budějovic. Přestože za podvody již byl v roce 2009 odsouzen k devíti letům vězení, znovu podvádí. Poté co byl propuštěn, začal v říjnu 2017 opět "škodit". Do dubna letošního roku podvedl fyzické osoby i společnosti o bezmála tři miliony korun. Pod různými záminkami či vymyšlenými příběhy si bral zálohy nebo půjčoval peníze. Podváděl tak zhruba ve čtyřiceti případech. Například slíbil sehnat velmi výhodně vozidlo značky SCANIA či VOLVO. Jinde zase slíbil velmi výhodně sehnat Eura. V dalším případě nasliboval zařízení koupi vynikající nemovitosti. Působil pravděpodobně velmi věrohodně, neboť zálohu na vozidlo VW Crafter získal i od jednoho sboru dobrovolných hasičů.

Muže obvinili a vyšetřují kriminalisté z Českých Budějovic. Obviněný je zatím na svobodě.

25. srpna 2019

