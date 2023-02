Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Podvodník chyboval

KRAJ: Ve zbývajících případech už jeho kumpáni získali opravdu zajímavé benefity.

Obrovskou porci štěstí měl nakonec dvaapadesátiletý muž z Brněnska. Ten se přes internetový vyhledavač chtěl přihlásit ke svému účtu. Do nabídnuté podvodné stránky vyplnil všechny požadované údaje. Zároveň byl vyzván k aktualizaci profilu a několikrát bezmyšlenkovitě potvrdil akce na svém kontě. Později jej kontaktovali pracovníci banky, že na jeho účtu došlo k podezřelé transakci za skoro dvě stě tisíc korun. Muž si tedy nechal účet zablokovat. Při podání oznámení na policii se ale na poškozeného usmálo štěstí. Zmizelé peníze se najednou objevily na jeho účtu. Ne snad proto, že by se v úspěšném podvodníkovi hnulo svědomí, ten ale chyboval v zadání účtu příjemce. Účet, na který peníze poslal, totiž neexistuje. Ve zbývajících případech už byli internetoví podvodníci úspěšní. Hned dvakrát naletěli poškození na zprávu o napadení jejich účtu. Uvěřili i tomu, že je nutné vybrat z účtu všechny peníze a tyto vložit přesně podle pokynů na zabezpečený účet ve virtuální měně. Muž středního věku z Vyškovska takto přišel o skoro sedm set tisíc korun. Pětadvacetiletý muž z Brna stejným způsobem převedl na bitcoinový účet podvodníka skoro čtyři sta tisíc korun. Za pár stokorun chtěl prodat použitý set top box padesátník z Blanenska. S kupujícím se dohodl na platbě a dopravě prostřednictvím kurýrní služby. Vyplnil údaje do podvodníkem zaslaného formuláře a pak už jen zíral. Z jeho účtu obratem zmizelo skoro tři sta tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 10. února 2023

