Podvodník chtěl 15 tisíc euro za smazání fotky

CHOMUTOVSKO - Další případ vydírání prostřednictvím zaslané intimní fotografie.

Již druhý případ vydírání prostřednictvím zaslané intimní fotografie řeší v krátké době policisté z Klášterce nad Ohří.

V červenci jsme informovali o případu, kdy neznámý pachatel požadoval zaslání částky 500 dolarů, jinak zveřejní intimní fotku, kterou mu předtím na jeho naléhání zaslal poškozený. Neuplynul ani měsíc, a na policisty se obrátil jiný mladý muž z Klášterce, který byl vydírán podobným způsobem. Nejprve ho přes chat na Instagramu požádal o přátelství někdo, kdo měl na profilovém obrázku fotografii hezké mladé ženy. Mladík tedy předpokládal, že si píše s dívkou. Původně nevinná komunikace se rychle ze strany údajné ženy stočila k sexu a otázce, zda by chtěl vidět její intimní partie. Také mu poslala fotku ženy ve spodním prádle. Přitom mladíka vyzvala, aby jí poslal fotografii svého odhaleného přirození. Dotyčný toto nechtěl a poslal jí pouze fotku svého nahého těla od pasu nahoru. Žena však dále naléhala, až jí nakonec fotku svého přirození poslal. Okamžitě toho litoval, protože během chvíle mu zaslala obrázek složený z fotografie jeho obličeje a jeho přirození a jeho jména. Začala mu vyhrožovat, že pokud s ní nebude dál komunikovat nebo si ji zablokuje, tak pošle tuto fotku do celého světa a zničí mu kariéru i život. Muž samozřejmě pochopil, že si píše s nějakým podvodníkem. Ten mu pak ještě psal, že pošle fotku k němu do práce, že zná jeho rodinu i přátele a také mu poslal seznam jeho přátel na Instagramu. Pak mu nabídnul, že fotku vymaže, musí však zaplatit 15 tisíc euro, v opačném případě fotku zveřejní na Youtube. Když dotyčný mladík přestal na jeho výzvy reagovat, snížil požadovanou částku nejprve na 2 tisíce a poté na 1 tisíc euro. V té době již poškozený celou záležitost oznámil na policii a žádné peníze nikam neposlal.

Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání trestného činu vydírání a znovu nabádají, abychom se při komunikaci ve „virtuálním světě“ chovali opatrně a v žádném případě neposílali nikomu intimní fotografie nebo videa.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 18. srpna 2023

