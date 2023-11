Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Podvodníci získali zajímavé částky

BRNO VENKOV, VYŠKOVSKO: Během víkendu přišel senior z Vyškovska o více než milión korun.

Velmi zajímavý benefit získali o víkendu na internetu podvodníci specializující se na kyberkriminalitu. Bleskurychlý spád nabrala touha po zajímavých investicích na finančních trzích osmdesátiletého muže z Vyškovska. Ten se registroval na internetu, za což zaplatil asi tři tisíce korun. Potom jej kontaktoval bankéř a společně nainstalovali do počítače investora program na vzdálenou správu. Podvodník tak snadno získal přístupové údaje do internetového bankovnictví poškozeného. Z jeho účtu pak přes víkend ve dvou transakcích odeslal na neznámé účty více než milión korun.

Zprávě o napadení účtu bezmezně uvěřila padesátiletá žena z Brněnska. Obratem podle instrukcí falešného bankéře vybrala více než půl miliónu korun. Ty pak znovu podle rady bezpečnostního pracovníka banky vložila do dvou bitcoinmatů v centru města. Až potom pochopila, že se unáhlila a byla podvedena.

Podobně přišel o skoro sto padesát tisíc korun o čtyři roky mladší muž ze stejného regionu. Ten podle instrukcí falešného bankéře poslal své peníze na údajně bezpečné účty. Během víkendového dopoledne získal zatím neznámý podvodník opravdu zajímavou částku.

Do firemního účtu společnosti z Brněnska se naboural zatím neznámý pachatel. Během jediného odpoledne dokázal z účtu firmy odeslat devět plateb na čtyři neznámé účty. Firma tak přišla o skoro čtyři sta tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 6. listopadu 2023

