Podvodníci získali milión

KRAJ: Falešní bankéři získali v kyberprostoru jen za včerejšek na jihu Moravy velmi zajímavé částky.

Desítka případů a škoda za milión korun, to je bilance včerejších oznámení kybernetické kriminality na jihu Moravy. O skoro tři sta padesát tisíc korun přišel pětapadesátiletý cizinec bydlící v Brně, K možnému zajímavému výdělku ho přilákal podvodný inzerát na investici do akcií počítačové společnosti. Během čtvrtroku posílal přesně podle pokynů podvodných bankéřů různé částky na různé účty. Když chtěl zisk z na první pohled velmi úspěšného investování převést na svůj účet, bankéři přestali komunikovat, Muž pochopil, že byl podveden.

Hodně podobný scénář se odehrál na Hodonínsku. Sedmadvacetiletý muž se rozhodl investovat do kryptoměn. Za pomoci podvodného bankéře nainstaloval do počítače potřebné programy a umožnil jeho vzdálenou správu. Pak už jen napomáhal bankéři v zajímavých obchodech. Když zjistil, že nakoupená kryptoměna byla převedena na neznámý účet, pochopil, že byl podveden. Z jeho účtu zmizelo skoro dvě stě tisíc korun.

Více než čtvrt miliónu korun získal podvodník, který kontaktoval šestatřicetiletého Brňana. Tomu namluvil, že jeho účet je v ohrožení. K záchraně prostředků měl vybrat peníze a vložit na kryptoměnové konto. Když tak učinil, falešní bezpečnostní pracovníci banky se odmlčeli.

Úplně stejným způsobem ztratila čtyřicet tisíc čtyřiačtyřicetiletá Brňanka. Dalších šest lidí v kraji neodhalilo jiný podvod. Jako prodávající vyplnili do podvodného internetového formuláře, tvářícího se jako stránky kurýrní služby, mimo jiné údaje ke svým kontům a z nich podvodníci pak odčerpali různé částky.

