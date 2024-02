Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podvodníci ženu připravili o více než 1,3 milionu

CHOMUTOV - Nejdřív chtěla investovat, pak zachránit peníze, nakonec přišla o všechno.

O částku přesahující v součtu 1,3 milionu korun připravili neznámí pachatelé ženu středního věku z Chomutovska. Tu na sociální síti zaujala reklama týkající se investování do akcií společnosti ČEZ, kde byla tvář současného českého prezidenta. Po kliknutí na tuto reklamu byla dotyčná přesměrována na internetové stránky, jež vypadaly jako stránky společnosti ČEZ. Tam vyplnila kontaktní údaje a ihned poté jí telefonoval muž s cizím přízvukem, který se představil jako její manažer s tím, že ji provede obchodováním. Od té doby žena plnila pokyny z jeho opakujících se telefonátů z různých telefonních čísel. Po zaslání prvotní investice ve výši 500 korun na český bankovní účet byla vyzvána, aby si do mobilního telefonu nainstalovala aplikaci pro vzdálený přístup a aplikace potřebné pro investování. Na jeho pokyn si také v těchto aplikacích vytvořila účty. Jelikož podle zmíněného „manažera“ neměla dostatek financí pro investice, přesvědčil ji, aby si postupně zažádala o několik půjček, a to v celkové výši 725 tisíc korun. Tyto finanční prostředky zaslala na zmíněné účty založené v aplikacích sloužících pro investování, přičemž její „manažer na telefonu“ peníze z těchto účtů „vyvedl“ neznámo kam. Poté chtěl po ženě ještě další peníze, a jakmile toto odmítla, přestal komunikovat. Když ho chtěla kontaktovat, zjistila, že výpisy hovorů má smazané, k čemuž dotyčný zřejmě použil vzdálený přístup do jejího mobilu.

Tímto však příběh pro podvedenou bohužel ještě neskončil. Na sociální síti totiž krátce poté objevila inzerát, který odkazoval na vymáhání škod způsobených manažery. Protože své peníze chtěla získat zpět, klikla na tuto reklamu. Na stránkách, kam byla poté přesměrována, vyplnila kontaktní údaje. Po pár dnech jí telefonoval údajný právník mluvící s cizím přízvukem. Zaslal jí na email smlouvu o právních službách se společností sídlící v Polsku. Pak ženu instruoval, že pokud chce odcizené peníze získat zpět, musí poslat určitou částku na různé účty, což žena učinila. Jelikož však již žádné peníze neměla, tak si další statisíce půjčila a poté, když to stále nestačilo, tak na radu „právníka na telefonu“ prodala své vozidlo. Takto tedy poslala dalších 620 tisíc korun. I tentokrát chtěl po ní neznámý pachatel ještě další peníze, avšak ty již nebyla schopna sehnat. Také veškerá komunikace s tímto podvodníkem z jejího mobilu poté zmizela.

Až následně se podvedená obrátila na policii.

Dostali jste nabídku výhodně investovat, která se nedá odmítnout? Zbystřete! Může jít o podvod..

Hlavním cílem podvodníků je získat vzdálený přístup na plochu vašeho počítače a odcizit vaše peníze.

Útočník na internet umístí lákavou reklamu slibující zaručené zisky. V reklamě se pro zvýšení důvěryhodnosti mohou objevovat známé osobnosti a významné společnosti.

Reklama vybízí k vyplnění kontaktního formuláře. Po odeslání údajů je oběť oslovena například telefonicky podvodníky, kteří se vydávají za pracovníky různých investičních společností.

Roztáčí se kolotoč intenzivní manipulace. Oběť poskytne osobní údaje, snímky osobních dokladů, údaje o platební kartě a nakonec umožní i vzdálený přístup na plochu svého počítače (na základě telefonických instrukcí nainstaluje do svého počítače software, který vzdálený přístup umožnuje).

Pod dojmem regulérní investice odesílá oběť své peníze přímo pachateli nebo je díky poskytnutým nástrojům provádí sám pachatel.

Podvodníci využívají profesionálně vypadající investiční platformy. Vše vypadá velmi věrohodně a slouží k prodlužování nevědomosti či vylákání dalších finančních prostředků.

Jak se nenechat okrást?

Nikdy neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači nikomu, koho neznáte.

Pachatelé Vás mohou oslovovat například telefonicky, e-mailem, nebo lákavou reklamou. Nevěřte bezhlavě telefonním číslům volajících, protože i ID volajícího může být podvržené.

Neposkytujte ani žádné vaše osobní informace, nebo informace o vašem bankovnictví.

Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně na straně investora. Volte proto pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.

Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv.

Nepodléhejte manipulativnímu jednání, fiktivnímu doporučení celebrit, falešným novinovým článkům a už vůbec ne slibům zaručených investic bez rizika.

Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 26. února 2024

