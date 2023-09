Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Podvodníci z telefonu

Vydávají se za pracovníky banky, kteří chtějí pomoci, přitom okrádají bezbranné důchodce o statisíce.

Hned dva případy podvodů přes telefon museli řešit pražští policisté v polovině srpna. V obou dvou případech se oběťmi stali více než sedmdesátiletí senioři, kteří přišli o nemalé životní úspory.

V prvním případě se neznámý muž vydával za pracovníka bezpečnostního oddělení bankovního ústavu a tvrdil, že se na jméno poškozené někdo snažil sjednat bankovní půjčku. Během několikaminutového rozhovoru starší ženu zmanipuloval a vystrašil natolik, že dle pokynů vybrala všechny své úspory ve výši přes šest set tisíc korun a odnesla je k domluvenému bitcoinmatu. Důvěřivá seniorka dále postupovala přesně podle sdělovaných instrukcí a začala postupně vkládat peníze. Během hovoru podvodníkovi také sdělila, že jí dochází baterka v telefonu a ten ji poslal do blízkého elektra, kde si dle pokynů zakoupila powerbanku, kterou jí společnost měla proplatit. Starší ženy s telefonem na uchu si naštěstí všiml náhodný kolemjdoucí, který ihned zbystřil a snažil se jí vysvětlit, že se stává obětí podvodu. Pohotový muž pak ihned zavolal na linku 158 a v jejím dalším vkládání jí naštěstí zabránili. Do té doby stihla vložit částku převyšující tři sta tisíc korun. Ke spolupráci k případu byl ihned přizván vedoucí odboru analytiky a kyberkriminality krajského ředitelství, který poškozené pomohl reklamovat vklad u provozovatele a pokusil se tím zachránit alespoň nějaké vložené peníze.

Ve druhém případě se obětí podvodu stal jednasedmdesátiletý muž, ze kterého prakticky stejným způsobem údajný pracovník banky vylákal částku převyšující tři sta tisíc korun. K usnadnění vkladu hotovosti posílal domnělý bankéř QR kódy do Whatsappu, jejichž přiložením ke čtečce nemusel poškozený již zadávat žádné další údaje. Naštěstí kolem procházel mladý muž, který poškozenému v dalších vkladech zabránil. Celkem se totiž chystal vložit bezmála šest set tisíc korun. I v tomto případě ihned zareagoval vedoucí analytiků, který se pokusil přes firmu která spravuje bitcoinmaty, zachránit alespoň částku dvě stě tisíc korun.

Ve spárech podvodníků často končí ale i mnohem mladší lidé, není to zdaleka problematika jen seniorů. Podvodníci mají velmi sofistikované a přesvědčivé postupy a jsou velmi dobře jazykově vybaveni. Žádná z bankovních institucí ale tento postup nemá a vždy to řeší s klientem přímo na pobočce. Jakýkoliv takovýto telefonát je prakticky vždy podvodný a pachatelé zneužívají důvěřivosti a strachu poškozených ke svému obohacení. Nikdy nepředávejte své citlivé osobní údaje, čísla účtů a platebních karet někomu cizímu a v žádném případě nevkládejte své úspory do podobných zařízení na základě telefonního rozhovoru. Je důležité, aby jste o tomto problému informovali všechny své známé, protože pokud to bude každý vědět, k žádným dalším podvodům takovýmto způsobem nemusí docházet.

por. Bc. Richard Hrdina - 9. září 2023

