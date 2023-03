Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Podvodníci v internetovém prostředí

NYMBURSKO - Trestná činnost v kyberprostoru neustále stoupá, proto si přečtěte pár rad od Policie ČR.

Nejen policisté na okrese Nymburk zaznamenali v poslední době nárůst trestné činnosti v oblasti kyberprostoru. Stále častěji se setkávají s případy podvodného jednání, kdy scénář je téměř vždy totožný. Podvodníci se za pomoci telefonu a sociálních sítí snaží navázat kontakt s obětí a od ní pod smyšlenou legendou získat peníze. S jakými situacemi se můžete nejčastěji setkat?

VYLÁKÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ K PLATEBNÍM PROSTŘEDKŮM

Podle statistik je tento způsob tím nejčastějším. Zazvoní vám telefon, kde se osoba představí jako zaměstnanec vaší banky a bude po vás vyžadovat přístupová hesla k vašemu účtu, neboť byl váš účet napaden. Někteří podvodníci mají celou akci tak dokonale propracovanou, že vám vzápětí zazvoní telefon znovu a tam se vám ozve a představí fiktivní policista. Cílem já vás dostat do co největšího tlaku a strachu o vaše peníze, že přístupová hesla rády sdělíte. V tu chvíli mají podvodníci vyhráno, tzv. vám „vyluxují“ celý účet a nezřídka se stává, že si na vás vezmou i statisícovou půjčku. Tento způsob nemusí být výhradně jen prostřednictvím telefonu, ale podvodníci využívají i různé komunikační kanály, tedy nejen SMS zprávy, ale i whatsapp, messenger, popřípadě e-mail.

Zbystřete i při prodeji zboží přes různé internetové bazary! Podvodníci vás kontaktují, zda je zboží stále k dispozici a následně vám napíší, že zboží ihned zaplatí a balík vyzvedne kurýr doručovací firmy. To vše samozřejmě zařídí sám a částku za zboží i přepravu předem uhradí. Následně přepošle odkaz, který vás po rozkliknutí přesměruje na podvodné stránky s platební bránou požadující přístupové údaje k vašemu internetovému bankovnictví. Jakmile toto vyplníte, pachatel si může s vaším účtem dělat, co chce.

Jediné, co od vás kupující může požadovat, je číslo vašeho účtu. Nikdy proto neposílejte kompletní informace k vašemu účtu! A pokud možno, komunikujte s kupujícím pouze přes daný bazarový portál.

A CO V TAKOVÉ SITUACI DĚLAT?

NIKDY A NIKOMU NESDĚLUJTE SVÁ HESLA - bankovní instituce po klientech nikdy nevyžadují zadání citlivých informací prostřednictvím sms, email atd.

NEREAGUJTE na příchozí zprávy, které po vás chtějí poskytnutí soukromých údajů

NEOTEVÍREJTE žádné přeposlané odkazy a pokud ho otevřete, nevyplňujte požadované údaje

NIKOMU nesdělujte kód, který vám přišel nečekaně a někdo vás kontaktuje a žádá jeho přeposlání ( ověřovací, jednorázový kód)

NEPŘIPOJUJTE SE k internetovému bankovnictví přes okna reklam a nevyužívejte k tomuto procesu veřejných sítí např. v obchodních centrech atp.

NEVKLÁDEJTE na doporučení „bankéře“ své vybrané finance do vkladomatu – bitcoinmat apod. (nejde o úschovnu žádné banky)

NENECHÁVEJTE SI nainstalovat program na vzdálený přístup do svého telefonu, to platí při výhodné investici např. do kryptoměny - tu zvažte!

NEJSTE SI JISTÍ? Kontaktujte sami telefonickou linku vaší banky a ověřte si jejich požadavek

PODVOD TYPU „AMERICKÝ VOJÁK“

V těchto případech podvodníci cílí na osoby opačného pohlaví, především bývají poškozenými ženy, u kterých si podvodník získá důvěru, díky nabídce společné budoucnosti, bohatství, cenností, zlata… Svou oběť kontaktuje přes komunikační portály, například přes různé internetové seznamky, sociální sítě nebo prostřednictvím emailu. Scénář bývá vždy dost podobný. Na základě vymyšleného příběhu o nelehké situaci právě třeba někde ve válečném prostředí Afghánistánu, Sýrie, kde pracuje jako voják, námořník, lékař, právník…atp., disponuje velkým finančním obnosem, nebo má možnost získat dědictví, které ale potřebuje dostat z nebezpečné zóny a nalézt někoho, kdo mu s tím pomůže. Po získání důvěry pak přejde k tomu, že nejprve potřebuje od oběti zaslat určitou finanční hotovost. Příslib společné budoucnosti se zajištěným člověkem je pro všechny oběti velkým lákadlem. Navíc ve chvíli, kdy podvodník začne používat slova ve smyslu záchrany života atd. Jenže jak jednou peníze pošlete, žádosti se budou opakovat a částky zvyšovat. I nymburští kriminalisté mají několik takových případů, kdy se ženy zadlužily vysokou částkou a následně o všechno přišly. Místo „sladké budoucnosti“ jim zůstaly jen dluhy a „oči pro pláč“.

PROTO POLICIE RADÍ:

NIKOMU NEZNÁMÉMU, a to především v internetovém prostředí, kde může být kdokoliv kýmkoliv, neposílejte žádné finanční prostředky

NÁZOR jiného člověka může být v těchto okamžicích klíčový, proto požádejte někoho z přátel o jeho náhled na celou situaci, protože pohled nestranné osoby, která není zatížena předchozí romantickou nebo citově naléhavou komunikací vám může otevřít oči

V PŘÍPADĚ, ŽE SE DOMNIVÁTE, ŽE JSTE SE STALI OBĚTÍ JAKÉHOKOLIV PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ NEJPRVE ZAJISTĚTE VEŠKERÉ DŮKAZY…TO ZNAMENÁ VYFOŤTE A ULOŽTE VEŠKEROU KOMUNIKACI, EMAILY ZAZÁLOHUJTE A VŠE OZNAMTE NA NEJBLIŽŠÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NEBO NA TÍSŇOVOU LINKU POLICIE ČR 158 !!!

por. Bc. Petra Potočná

Územní odbor Nymburk

17. března 2023

vytisknout e-mailem