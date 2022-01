Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Podvodníci útočí na seniory i v Libereckém kraji a dosahují milionových zisků

KRAJ - Před jejich praktikami veřejnost důrazně varujeme.

Podvodníci, jejichž cílovou skupinou jsou bezbranní senioři, vymysleli nový způsob, jak se dostat k jejich penězům. A takové praktiky jim vynášejí milionové zisky. Jaký scénář používají ? V telefonních seznamech si vyhledají majitelky pevných telefonních linek se staročeskými křestními jmény, u kterých na základě tohoto kritéria předpokládají vyšší věk. Ty pak telefonicky kontaktují.

Volající se představí zpravidla jako lékař a oznámí seniorce, že měl její syn nebo vnuk dopravní nehodu, po které byl hospitalizovaný v nemocnici s lehčím zraněním. Vnuk údajně nemůže mluvit, protože si překousl jazyk a lékař mu ho právě sešil. Někdy je v telefonu slyšet předstíraný synův pláč . Falešný doktor tvrdí, že měl nehodu zavinit právě on, a že se při ní vážně zranilo malé dítě z druhého vozidla. Hned na to jí ale dá naději na to, že je možné problém urovnat. Má poslat peníze na mimosoudní vyrovnání s rodinou dítěte, čímž svého potomka ochrání před soudním řízením i ztrátou řidičského oprávnění. Za to požaduje statisíce korun a pobízí vyděšenou ženu, aby zaplatila ještě téhož dne. Peníze si pak komplic přebere osobně nebo ji volající pošle do města provést jejich bankovní převod.

První takový případ jsme zaznamenali v Libereckém kraji počátkem loňského srpna a do konce roku jsme jich zadokumentovali celkem 13. Při nich se pachatelům podařilo přesvědčit šest seniorek k tomu, aby jim předaly nebo převedly na účty dohromady 1 180 000 korun, přičemž z jedné ženy vylákali dokonce 530 000 korun. Pokud by byli úspěšní i u zbývajících sedmi seniorek, které kontaktovali, přišli by si na další 1 380 000 korun.

Z třinácti seniorek si jen dvě ženy informace podvodníků ověřili a díky tomu jim žádné peníze neposlaly. Jednou z nich byla 77letá paní Milada z Liberce, po které za pomoc synovi podle výše uvedeného scénáře požadovali 150 000 korun. Ta si informaci o údajné hospitalizaci syna prověřila duchaplně přímo v nemocnici. V ostatních pěti případech pachatelé nic neinkasovali jenom proto, že ženy buď peníze neměly, a nebo neporozuměly instrukcím, jak je převést na jejich konta.

Kriminalisté v této souvislosti vyzývají seniory k tomu, aby veškeré telefonické žádosti o peníze rázně odmítli a hovor ihned ukončili. Pokud mají pochybnosti o tom, zda je jejich syn či vnuk v nesnázích, ať se okamžitě spojí s rodinou a nezůstávají ve své nejistotě sami. Obrátit se také mohou kdykoliv na naši bezplatnou linku 158. Důležité je, aby na základě telefonických žádostí a nebo žádosti neznámých lidí, kteří je budou kontaktovat i osobně, své peníze nikomu nepředávali a ani neposílali.

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje seniory před podvodníky varuje rovněž prostřednictvím informačních letáků. Proti této trestné činnosti dlouhodobě bojuje i Policejní prezídium. Více informací zde.

7. 1. 2022

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

