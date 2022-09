Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Podvodníci stále útočí

HRADECKO - Dva záseky - škoda přes milión.

Opětně apelujeme na občany, aby nevěřili neznámým volajícím a nenechali se jimi zmanipulovat. Oznámení o podvodech mají stále stejný scénář. V současnosti poslední přijaté oznámení, které podala včerejšího dne 37letá žena z Hradce Králové, se týkalo podvodného jednání při nabídce zboží přes internet. Žena nabídla na jednom inzertním portále k prodeji mikinu za 300 korun. Vzápětí se ji ozvala zájemkyně, která ji po domluvě zaslala odkaz, do kterého žena vyplnila údaje z platební karty. Vzápětí zjistila, že ji z účtu zmizelo téměř 800 tisíc korun, z nichž necelá čtvrtina byly její úspory a na zbylou část byl vzat úvěr.

O další velké peníze přišla v pátek 9.9. 30letá žena také z Hradce Králové. Ta zase uvěřila bankéři, že má napadený účet. Pod tlakem jeho, muže z bezpečnostního oddělení a policisty si na pobočce své banky vzala 800tisícový úvěr. Peníze vybrala v hotovosti, a aby je zachránila, měla je všechny vložit do bankomatu 3. generace, který měl být partnerským bankomatem její banky. Byl to však bitcoinmat. Pomocí QR kódů zasílaných přes WhatsApp vložila do bitcoinmatu více jak 200 tisíc korun. Naštěstí v dalším vkládání ji zabránil přivolaný příbuzný a opravdová hlídka policistů.

Nevěřte neznámým volajícím! Podvodníci se mohou vydávat za kohokoliv - bankovní úředník, specialista na kyberproblematiku, policista a podobně. Používají program, který mění telefonní čísla, takže to vypadá, že volají např. z infolinky vaší banky, od policie - 974 ...... Pokud hovor položíte a číslo opětně vytočíte, buď se nikam nedovoláte, nebo se dovoláte opravdovému majiteli čísla. Bitcoinmat není žádná bankovní úschovna, ale přístroj přes který se nakupuje kryptoměna. Stvrzenky od vkladu jsou k ničemu, protože nemáte heslo k bitcoinmatovému účtu - peněžence. K těmto penězům se kromě podvodníka nikdo jiný nedostane. Podvodníci jsou velmi přesvědčiví, dokáží vás zmanipulovat a dostat tam, kam chtějí. Zachovejte duchapřítomnost a chladnou hlavu. Žádná banka ani žádný policista takovým způsobem nejednají. Pro ověření volejte bezplatnou linku 158.

Pokud něco prodáváte, sdělte zájemci pouze číslo vašeho účtu, kam má peníze za zboží zaslat. V žádném případě nevyplňujte v zasílaných odkazech údaje z platební karty a nepřihlašujte se přes ně do internetového bankovnictví!

por. Iva Kormošová

13.9.2022, 12.50

