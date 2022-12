Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Podvodníci stále útočí!

HRADECKO - Falešní bankéři, weby banky i odkazy.

Opětně apelujeme na občany, aby byli při spravování svých účtů velmi obezřetní. Stále přijímáme oznámení o podvodech, které jsou páchány přes telefon či internet. Zatím posledním poškozeným je 50letý muž z Hradecka, který uvěřil neznámému volajícímu vydávajícího se za bankovního úředníka, že má napaden účet. Aby své peníze ochránil, měl je z účtu vybrat a vložit na tzv. meziúčet. Bankomat (jednalo se o bitcoinmat), do kterého měl peníze vložit, naštěstí nefungoval. Následně si muž i všiml varování před podvodníky a zavolal na linku 158. Svých 230 tisíc si tak uchránil a mohl si je vložit zpět na svůj účet, který byl samozřejmě v pořádku.

Včerejšího dne se na policisty obrátily také dvě ženy, které kvůli přijetí platby za prodávané zboží zadaly do zaslaného odkazu údaje z platební karty a poté se i přihlásily do svého internetového bankovnictví, a další dvě ženy, které se zase do internetového bankovnictví přihlásily přes falešnou doménu své banky. Celá čtveřice žen přišla o více než 100 tisíc korun.

Nevěřte neznámým volajícím, kteří se vydávají za bankéře, policisty a různé specialisty! Pozor i na přátele ze sociálních sítí! Do počítače si neinstalujte žádné neznámé programy! Do internetového bankovnictví se přihlašujte vždy svým ověřeným postupem, nejbezpečnější přístup je však přes mobilní aplikace. Nikomu nesdělujte údaje z platební karty, přihlašovací hesla ani ověřovací kódy. Pozorně čtěte zasílané sms z banky. Vezměte na vědomí, že pokud porušíte pravidla internetového bankovnictví, nemůžete čekat od banky žádné odškodnění.

por. Iva Kormošová

29.12.2022, 11.30

