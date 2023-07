Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Podvodníci se snaží obelstít majitele účtů všemi možnými způsoby

Novojičínsko - policisté řeší podvodná jednání spojená s internetem a bankovnictvím

Policisté z obvodního oddělení Nový Jičín se zabývají hned dvěma různými případy podvodů spojených s internetovým bankovnictvím, k nimž došlo v jeden a ten samý den.

V jeden červencový den se na obvodní oddělení v Novém Jičíně dostavil muž, aby oznámil, že se pravděpodobně stal obětí podvodného jednání. Údajně měl být telefonicky kontaktován jemu neznámou ženou, která se představila jako pracovnice banky, u níž měl zřízený účet. Sdělila mu, že spolu projednají úvěr, o který zažádal v Liberci. Na to jí měl poškozený odpovědět, že o žádnou půjčku nežádal a v Liberci nebyl. Na to mu však „pracovnice“ měla sdělit, že se patrně jedná o podvod a někdo chce zneužít jeho osobní údaje. Následoval další telefonát, a to od paní z tzv. oddělení bezpečnosti. Ta jej přesvědčila k tomu, aby si k zachování svých peněz sjednal u své banky úvěr v co nejvyšší možné výši, čímž sníží svou bonitu. Rovněž se mu měl po telefonu ozvat „policista z kriminálního oddělení“, který jej ujistil, že se vše zakládá na pravdě. Muž všemu uvěřil, úvěr si sjednal a byl mu vyplacen téměř milion korun. Po chvíli jej žena z „bezpečnostního oddělení“ měla kontaktovat znovu se sdělením, že peníze musí vložit do jiného bankomatu, než který se nachází v bance, kde si sjednal půjčku. To už mu ale přišlo podezřelé, a tak se rozhodl okamžitě zamířit na policejní stanici celou věc oznámit. Díky své prozíravosti měl tak muž štěstí a o půjčený milion korun nakonec nepřišel.

Bohužel již podobné štěstí neměla žena, která se na stejné obvodní oddělení dostavila jen doslova o pár hodin později. Ta naopak měla být kontaktována mužem, který se měl rovněž představit jako pracovník její banky. Ženy se měl zeptat, zda dává příkaz k platbě ve výši 34.000 korun, na což mu odvětila, že nikoliv. Proto jí „bankéř“ navedl ke zřízení rezervního účtu, na který postupně přepošle své peníze. Přitom měl stále ženě opakovat, že je nejdůležitější, aby hovor nebyl během převádění peněz ukončen. Poškozená pak začala posílat své peníze, prvotní částka byla 6.200 korun, poté následovala platba ve výši 15.200 korun, 43.800 korun, 49.100 korun a dvakrát 49.900 korun. Při posledním převodu peněz se ale hovor přerušil, údajnému bankéři se již nešlo dovolat zpět a ženě došlo, že byla podvedena. Přišla tak o více jak 260.000 korun.

V obou případech policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, za což pachateli v případě jeho dopadení hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Opět v těchto případech apelujeme na veřejnost! Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví. Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které Vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.) Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem podobného podvodného jednání.



por. Mgr. Pavla Procházková

oddělení tisku

28. července 2023

vytisknout e-mailem