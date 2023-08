Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Podvodníci se schovali za hackerský útok

SVITAVSKO - Poškozená ve strachu o svůj bankovní účet převedla veškeré své i půjčené peníze podvodníkům.

Svitavští kriminalisté se od 11. července zabývají případem podvodu, během kterého poškozená přišla o všechny své i půjčené peníze. Vše začalo ten den ráno v zaměstnání, kde jí telefonicky kontaktoval údajný pracovník banky (jiné, než u které má vedený svůj účet). Muž jí sdělil, že účet, na který v minulosti posílala peníze, je vedený jako podezřelý a v bance nyní zaznamenali požadavek na další platby z jejího účtu. Když žena sdělila, že žádné platby neprováděla, dostala informaci, že jí bude kontaktovat pracovník přímo z její banky.

A přesně to se vzápětí stalo. Muž na druhé straně telefonu se představil jako pracovník její banky s tím, že byl její účet napaden hackery, a proto musí své finance okamžitě dočasně převést na jiný, bezpečný účet. Žena tak v několika platbách převedla své úspory. Tím to ale neskončilo, neboť jí údajný bankéř sdělil, že si hacker prostřednictvím jejího účtu snaží vzít půjčku a jediný způsob, jak tomu zabránit je, že si půjčku zřídí dříve než on. I tomuto neobvyklému požadavku poškozená vyhověla a okamžitou půjčku ve výši 300 tisíc převedla na „bezpečný“ účet. Pětapadesátiltá žena tak během několika desítek minut přišla o více než půl milionu korun.

Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu podvod a i přes veškerou snahu se jim do současné doby nepodařilo případ objasnit. Žena v obou případech telefonovala s česky hovořícími muži bez jakéhokoli přízvuku. Zároveň mají kriminalisté k dispozici fotografii podezřelého muže, který z bankomatu vybral převedené peníze.

V této souvislosti se proto nyní obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc. Jestliže muže na fotografii poznáváte nebo víte, kde se zdržuje, kontaktujte linku 158 nebo přímo kriminalisty na telefonním čísle 974578480.

10. srpna 2023

por. Mgr. Iveta Kopecká

tisková mluvčí Policie ČR Pardubického kraje

