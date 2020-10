Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Podvodníci se na internetu vydávají nejen za americké vojáky, ale i za ruské krásky

KRAJ - Pokud někoho lapí do pasti, zrujnují ho.



Na internetových seznamkách, ale i na sociálních sítích se pohybují podvodníci, jejichž jediným cílem je získat peníze od důvěřivých lidí. Přitom útočí na city svých obětí. Ženám nabízejí seznámení s nezadanými charismatickými americkými vojáky a mužům zase kontakt na okouzlující ruské krásky.

I když evidujeme řádově jen jednotky těchto případů v Libereckém kraji, škody se u každého jednotlivého z nich pohybují ve vysokých finančních částkách a tím se stávají společensky velmi nebezpečné. Z minulosti známe i případy, ve kterých ženy středního věku zaslaly svému americkému vojákovi kolem jednoho milionu korun a uvrhly tím celou svou rodinu do existenčních problémů. S „americkými vojáky“ si dopisovaly dokonce i vdané ženy, které si na sebe bez vědomí manželů vzaly vysoké půjčky. Ty pak nedokázaly splácet a hrozila jim například exekuce na dům. Někteří podvedení lidé se za to, že někomu takto naletěli, stydí a případ nám vůbec neoznámí.



Za loňský rok evidujeme v Libereckém kraji 2 oznámení, která se týkala legendy „americký voják“ a stejný počet oznámení v souvislosti s jiným podvodem vzniklým na internetové seznamce. V letošním roce evidujeme taková oznámení tři u legendy „americký voják“ a tři u podvodu na online seznamce.

Na Jablonecku kriminalisté aktuálně řeší trestní oznámení na neznámého pachatele, který na jedné internetové seznamce vystupoval jako atraktivní kráska z Ruska. Její profilová fotografie zaujala v polovině července muže středních let z Jablonecka, který se osmělil a napsal jí. Žena mu odpověděla obratem a přitom dala najevo zájem o další komunikaci s ním. Už druhý den mu navrhla, aby si dopisovali přes email a ze seznamky se odhlásila. Asi po měsíci mu začala zasílat fotografie ze svého rodinného i pracovního prostředí. Tvrdila mu o sobě, že je učitelka. Psali si spolu velmi intenzivně a počátkem září začali oba přemýšlet o osobním setkání. Kráska muže postupně vmanipulovala do toho, že jí na finanční výdaje spojené s cestou do Česka poslal celkem 130 000 korun. Nejprve si mu řekla o menší částku na vyřízení pasu, a když ji dostala, svůj požadavek navýšila. Nalhala mu, že ji z Moskvy nechají odcestovat jen, když prokáže, že má dostatečné finance. Nakonec z něj vymámila 4 600 eur, kterými měla pokrýt tři měsíce pobytu v České republice. Krásné neznámé to ale nestačilo a ještě před avizovaným odletem do České republiky si svému mecenášovi napsala o dalších 130 000 korun na úhradu dluhů, kterými je zatížen její dům v Rusku. To už s ní ale oznamovateli definitivně došla trpělivost a vyzval ji, aby mu všechny peníze vrátila. Toto přání vyslovil 30. září a od té doby s ním žena nekomunikuje. Je téměř jisté, že se stal obětí podvodu a své peníze už nikdy neuvidí. Útěchou mu může být to, že nepřišel o víc.

Obětí podvodu se v srpnu stala také žena středního věku z Českolipska, kterou přes sociální síť facebook oslovil údajný americký voják toho času sloužící na misi v Afganistánu. Cizinec jí poslal žádost o přátelství, kterou přijala. Vdané ženě pak přiblížil svůj životní příběh, který později vylepšil nevšedními zážitky z bojiště i zprávou o pohádkovém zbohatnutí, které ho náhle potkalo. Ženě o sobě tvrdil, že má na světě jen 12letého syna, který studuje universitu v Londýně. Manželku údajně pohřbil po tragické dopravní nehodě. Krátce potom, co si začali psát, se na dva dny odmlčel s vysvětlením, že odjíždí na utajenou vojenskou operaci. Z té se vrátil jako hrdina a sdělil jí, že při ní zachránil vlivného šejka, který mu z vděčnosti vyplatil odměnu ve zlatě. Jeho hodnota měla činit 9 milionů korun. Následně ji požádal o to, zda by toto zlato mohl zaslat na její adresu s tím, že si ho později vyzvedne. Žena souhlasila a dala mu svoji adresu, za doručení balíku nakonec sama platila velkou sumu peněz. Podvodník jí posílal opakovaně zprávy o tom, jak je doručení balíčku ohroženo a prosil ji, aby jeho bezpečnost pojistila nejrůznějšími poplatky, které se v součtu vyšplhaly na 180 000 korun. Přesto měl v souvislosti s transportem jeho jmění na ženu další finanční požadavky, kterým nemohla vyhovět, protože tyto peníze neměla. V té chvíli na ni začal nepříjemně tlačit, aby si peníze půjčila v bance, což se jí nelíbilo a případ oznámila na policii. I v tomto případě se jedná o podvod.

Na závěr všem doporučujeme následující. Pokud jsou vaše virtuální přátelství na sociálních sítích nebo online seznamkách zatěžována finančními požadavky, peníze nikomu za žádných okolností neposílejte a najděte si raději jiné přátele. Ušetříte si tím nejen velké osobní zklamání, ale také hodně peněz.

20. 10. 2020.

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

