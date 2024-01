Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Podvodníci připravili ženy o statisíce

OLOMOUCKO - Jednu ženu podvedl falešný bankéř a druhou falešný investiční poradce.

Během včerejšího dne se na policisty obrátily dvě ženy z Olomoucka, které podvodníci připravili o statisíce korun. Jedna žena přišla o 275 tisíc a druhá dokonce o 400 tisíc korun. Smutné na tom je, že si peníze obě ženy vypůjčily a musí je splatit.

Čtyřiadvacetiletá žena policistům uvedla, že ji v úterý 16. ledna odpoledne kontaktoval neznámý muž, který se představil jako pracovník České národní banky. Volal ženě, aby ji upozornil, že má v ohrožení bankovní účet. Mluvil tak přesvědčivě a znale, že ženu nakonec obalamutil a ta se řídila jeho pokyny. Přes internetové bankovnictví si sjednala v bance úvěr na 270 tisíc korun a ten i se zůstatkem na svém účtu odeslala v několika platbách na tři účty do jiné banky. Po převodu peněz jí falešný bankéř zavolal, že ji v nejbližších dnech bude kontaktovat banka, ale to se nestalo. Večer se ženě celá věc rozležela v hlavě a zavolala do své banky. Tam se dozvěděla, že se stala obětí podvodu a doporučili ji účet zablokovat a celou věc oznámit na policii.

Pro změnu šestačtyřicetiletou ženu vloni v srpnu zaujala na internetu nabídka na rekvalifikační kurz na makléře kryptoměn. Žena si chtěla přivydělat a klikla na odkaz, kde v okénku vyplnila jméno a telefon. Poté ji zavolala žena z investiční společnosti, že jí bude kontaktovat lektor. Ten volal vzápětí. Instruoval ženu, že si bude muset do svého telefonu stáhnout aplikace Kraken, AnyDesk a Wire. V jedné aplikaci ženě ukazoval, jak se investice hýbou. Zároveň měla poslat poplatek 4 500 korun, což učinila. V další dny jí poradce informoval, že se jí poplatek zhodnotil. Ujistil ženu, že ke vkladu má přístup a může si jej kdykoliv vybrat. A skutečně žena si z něj vybrala 50 EUR, což byl výnos z počáteční investice. Muž ženu nakonec přesvědčil, aby si vzala úvěr a investovala větší částku. Na základě pozitivní zkušenosti se rozhodla sjednat úvěr a investovat 150 tisíc korun. Poté ji domnělý poradce přesvědčil k dalšímu úvěru na částku 250 tisíc korun. I ten si žena vyřídila a investovala. Když ale chtěla později vybrat nějaký ten výnos, nastaly problémy. Poradce se začal vymlouvat. Nejprve, že to musí probrat na finančním oddělení, později, že stažené prohlížeče nejsou aktuální apod. Tehdy žena pochopila, že se jednalo o podvod a případ ohlásila na policii. Dnes poškozená žena splácí za úvěry měsíčně 6 500 korun a bude jí trvat roky, než je zaplatí.

V obou případech pachateli hrozí za přečin podvod trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest.

Pravidelně informujeme o těchto podvodech, abychom varovali další potenciální oběti. Podvodníci působí velmi přesvědčivě, mluví odborně, dokáží člověka snadno zmanipulovat, a to dokonce i vysoce vzdělaného.

Pokud Vám zazvoní telefon a volající Vás informuje, že máte napadený bankovní účet, ihned zavěste a nebavte se s ním. Zavolejte do banky a sami si ověřte stav Vašeho účtu. Také se nenechte zlákat reklamami nabízející zhodnocení peněz investováním do kyberměny nebo do akcií, nebo že z Vás udělají makléře kryptoměn. Můžete snadno naletět. Buďte opatrní, ať se nestanete příští obětí podvodníka.

por. Mgr. Libor Hejtman

19. ledna 2024

