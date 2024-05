Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Podvodníci ovládli jeho počítač

BLANENSKO: Za tři týdny ztratil osmačtyřicetiletý muž z Blanenska nejméně šest set padesát tisíc korun.

Tři týdny žil osmačtyřicetiletý muž z Blanenska v domnění, že se mu úspěšně daří investovat do kryptoměn. Reagoval na internetový inzerát, zaregistroval se u obchodní společnosti a zaplatil vstupní poplatek. Pro úspěšné investování bylo nutné do jeho počítače instalovat speciální program na jeho vzdálenou správu. Společně s podvodníky založili nový účet a začali investovat. Během jedenadvaceti dní poslal muž na investiční konta nejméně šest set padesát tisíc korun. Když se začal zajímat o to, jakým způsobem lze získat vygenerované benefity, podvodníci se odmlčeli.

por. Bohumil Malášek, 7. května 2024

