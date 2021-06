Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Podvodníci nabízejí výhodně výměnu okapů

KRAJ - Ze zdánlivě výhodné výměny se stává předražená služba.

Policisté v Liberecké kraji řeší v těchto dnech již třetí případ podvodného jednání v souvislosti s výměnou okapů.



Scénář bývá zpravidla vždy stejný. Neznámí muži osloví majitele domu s výhodnou nabídkou opravy okapů či žlabů. Nejdříve se s majitelem ústně dohodnou na drobné opravě, se kterou majitel souhlasí, avšak následně bez jeho vědomí udělají další práci, za kterou požadují nemalé peníze. Zároveň majiteli nevystavují fakturu s odůvodněním, že by oprava s fakturou stále mnohem více peněz. Ani konečná zaplacená částka neodpovídá té, na které se původně dohodli.



První případ se odehrál 25. května 2021 v obci Staré Splavy na Českolipsku, kde tři neznámí muži oslovili u domu majitele s tím, že potřebvuje opravit část okapu. Se souhlasem majitele domu, kdy se dohodli na opravě za částku 1500 korun, se pustili do práce, přičemž bez jeho vědomí vyměnili řemeslníci celý okap v přední části domu a nakonec požadovali zaplatit částku 20 tisíc korun. Majitel v tomto případě nesouhlasil a vyplatil jim pouze 13 tisíc korun. O něco později oslovili majitelku domu v obci Jestřebí na Českolipsku čtyři muži s nabídkou výměny okapů v délce 58 metrů za částku 3 tisíce korun. Z této částky se následně stala výměna téměř všech okapů na celém domě za částku 104 tisíc korun. S ohledem na to, že jim majitelka udělala kávu a svačinu, požadovali nakonec částku 100 tisíc korun. Tu si také odnesli.



Třetí případ se stal o den později, tedy 26. května 2021 v obci Frýdštejn na Jablonecku. Zde oslovili tři neznámí muži majitele domu opět s nabídkou výhodné výměny okapů. S majitelem rodinného domu se domluvili původně na částce 700 korun. Avizovaná částka se nakonec změnila na částku 18 tisíc korun.

Ve všech případech se tito údajní řemeslníci pohybovali ve vozidle dodávkového typu.

První dva případy jsou prošetřovány českolipskými kriminalisty a třetí případ policisty z Obvodního oddělení Rychnov u Jablonce jako podezření z přečinu podvodu.

Preventivní rady:

Upozorňuje občany, aby zadávali práci a předávali finance pouze prověřeným osobám a společnostem.

Pokud nestojíme o nabídku podobných řemeslníků, je důležité ji ihned na začátku striktně odmítnout.

V případě sjednání řemeslnické práce, je dobré zaplatit za práci až po jejím provedení a také mít doklad o zaplacení pro případnou následnou reklamaci.

Když vznikne jakýkoliv problém, který se může zdát zejména starším lidem nepříjemný a složitý, je dobré zavolat své příbuzné nebo sousedy, aby na vyřešení nebyli sami. Stejně tak je možné ihned zavolat na policii.

Dále žádáme případné svědky, kteří by mohli uvést jakékoliv poznatky k těmto řemeslníkům nebo občany, kteří mají podobnou neblahou zkušenost, aby se obrátili na policisty.

Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit na bezplatné tísňové lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.



28. 5. 2021

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraj

