Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Podvodníci nabízejí byty k pronájmu

BEROUNSKO – V současné době evidujeme již deset poškozených.

Berounští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality rozplétají případ podvodného jednání, který se šíří prostřednictvím internetu. Lidem jsou nabízeny pronájmy bytů v lokalitách převážně Plzeň a Praha. Není však vyloučeno, že i na jiných místech. Podvodníci využívají pro své nabídky internetové portály S reality a Bez realitky. Poté co poškozený zareaguje na tento inzerát formou emailu, jsou přesměrováni na email, který často obsahuje znaky řeckého jména. V ten okamžik jsou poškození již v písemném kontaktu s podvodníkem, aniž by tušili, že se postupně stávají jeho obětí. Pachatel jim sdělí, že skutečně pronajímá byt, o který mají zájem a to přes aplikaci AIRBNB. Ve skutečnosti se však nejedná o tuto společnost, ale o podvodníka, který se za ni vydává a komunikuje s poškozeným tak, aby se vše jevilo, že se skutečně jedná o email společnosti AIRBNB. Email však ve skutečnosti není totožný a je emailem podvodníka, ne dané společnosti. Jediná možnost jak zjistit, že se jedná o emailovou adresu výše uvedené společnosti je se zkontaktovat jejich zástupce a ověřit pravost tohoto kontaktu. Podvodníci v těchto případech komunikují v anglickém jazyce, někdy za pomoci google překladače. To je další vodítko nevěrohodnosti. Poté co se s poškozenými domluví na realizaci pronájmu bytu, žádá zaslání zálohy ve výši 800 až 900 euro. Bankovní účty, na které mají lidé peníze posílat, jsou zahraniční. V našich případech ve Španělsku, Itálii a v Řecku. Po odeslání této zálohy, žádá pachatel poslání další zálohy, tentokrát „na klíč“ ve výši dalších 800 – 900 euro. V některých případech žádá finanční prostředky ještě za celní poplatky. Po zaplacení přestává být pro poškozené kontaktní, na dotazy nereaguje a k realizaci pronájmu nedojde. Lidé tak přicházejí o své finance a v současné době naši kriminalisté evidují již deset poškozených. V roce 2017 řešili kriminalisté velmi podobné případy v Brně, kde se rovněž obětí staly desítky lidí. Případ zůstal zatím neobjasněný a pachatele se nepodařilo ztotožnit a vypátrat. Kriminalisté se domnívají, že poškozených bude daleko více a to na území celé České republiky. Již nyní jsou mezi poškozenými lidé z různých krajů.

Kriminalisté se snaží vypátrat totožnost neznámého pachatele a varují občany před tímto způsobem podvodného jednání. Lidé by si vždy měli ověřit oficiální email společnosti, jménem které podvodník vystupuje, být obezřetní v případě komunikace v cizím jazyce, nebo textu za pomocí překladače, neodesílat peníze na zahraniční nebo anonymní účty a v případě nabídky pronájmu bytu si jej prohlédnout nejen na fotografiích. V případě pochybností raději na takové nabídky nereagovat. Pokud se někdo stane obětí podobného jednání, měl by co nejdříve celou věc oznámit policistům.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

27. prosince 2018

