Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Podvodníci na internetu

MĚLNICKO – Zablokujte si u svého mobilního operátora platby třetím stranám!

Od začátku července řeší policisté v rámci Mělnicka již čtvrtý případ podvodů na internetu se stejným scénářem. Zvyšují se počty případů u podvedených seniorů. Jednou z posledních poškozených je 71letá žena. Ta byla neznámým pachatelem, který se naboural do facebookové aplikace messenger její známé, jejím jménem vyzvána, ať jí pošle telefonní číslo a přepošle kód, který byl na její telefon zaslán. Poškozená v domnění, že si píše se svojí kamarádkou, kódy poslala. Navíc se pachateli povedlo z poškozené vymámit i ofocenou debetní kartu k účtu a název e-mailové schránky. Pachatel využil slabého zabezpečení e-mailové schránky a pomocí ní získal přístup i k jejímu facebookovému profilu, změnil k němu její přístupové údaje i údaje pro obnovení. To samé udělal i u e-mailu, který byl s facebookovým účtem provázán. V tomto případě způsobil seniorce škodu ve výši 2568,- Kč za tzv. m-platby. Pokusil se i o výběr hotovosti z jejího účtu v bance.

Další žena, kterou má poškozená ve svých přátelích přišla stejným stylem, poslala kódy, fotografie platebních karet, o 3936,- Kč za m-platby a z bankovního účtu jí zmizela částka téměř 5000,- Kč.

Princip rozšiřujících se podvodů přes facebookové profily je velice jednoduchý.

Někdo si vytipuje facebookový profil spojený s e-mailovou schránkou, do které prolomí heslo, zjistí všechny online účty provázané s tímto e-mailem a obnoví si tak „zapomenutá“ hesla. Poté, co se dostane na faceboookový profil, kontaktuje známé těchto profilů, aby jim pod legendou „večeře pro dva“ „víkend pro dva“ či jiné soutěže sdělili svá telefonní čísla. Pokud číslo získá, pokusí se ho využít v rámci internetového nákupu. K uhrazení částky za zboží zvolí tzv. m-platbu, tedy platbu z paušálního účtu mobilního operátora. Aby ji mohl dokončit, potřebuje ověřovací kód, který přijde právě na konkrétní zneužité telefonní číslo i několikrát. Aby pachatel co nejvíce udržel spolupráci s poškozenou, ujišťuje ji, že v případě, že se by ji něco z účtu strhlo, vše jí uhradí. I 11 opsaných PIN kódů za sebou není výjimkou.

Přestože i v zaslané sms zprávě od operátora je upozornění, že se kód nemá přeposílat, poškozený ho přepošle na napadený facebookový profil v domnění, že jde o jeho známého.

Po celé republice policisté zaznamenali několik případů, kde tímto způsobem pachatel získal kódy k nákupům na internetu.

Podvodníci záměrně volí spíše menší částky a spoléhají tak na to, že dotyčný takový zdánlivě banální případ neohlásí. Přitom jde přinejmenším o přestupek. Trestným činem podvodu se takové jednání stává ve chvíli, kdy celkově způsobená škoda přesáhne hranici 5 tisíc korun. A za takové jednání už zákon ukládá trest odnětí svobody i na několik let.

A jak se takovému jednání pokud možno ubránit?

Prvotně u svého mobilního operátora zakažte zasílání prémiových SMS zpráv. Dále, že budeme důslední a obezřetní. Důslední v tom, že si v první řadě řádně zabezpečíme svůj facebookový profil a k tomuto registrovaný e-mail. Aniž bychom o tom byli ze strany poskytovatele e-mailové schránky informování, každý den je na naše soukromé e-mailové schránky vedeno tisíce automatizovaných útoků na prolomení hesla. Proto je důležité si svá hesla často měnit. K vyššímu zabezpečení účtu je možné využívat také dvoufázového ověření, kdy pro přihlášení je uživateli navíc zaslán na jeho mobilní telefon ověřovací kód. Pro nákupy na internetu je dobré založit si druhý e-mailový účet a svým hlavním e-mailovým účtem se nikde neregistrovat. Obezřetnost je na místě vždycky. V případě sociálních sítí je vždy na místě si zkontrolovat, jaké informace poskytujeme veřejně a o jaké se dělíme jen se svými přáteli. Je třeba řádně zvážit, koho si do „přátel“ zařazujeme, dobře ale vnímáme i to, jak s námi kdo komunikuje a co po nás případně chce. Na žádosti o telefonní číslo či ověřovací kód nejlépe vůbec nereagujeme. Stále více bychom totiž měli mít na paměti, že virtuální svět není pouze světem zábavy, ale postupně se stává prostředím, do kterého stále častěji zaměřují pozornost pachatelé nejrůznější trestné činnosti.

por. Mgr. Markéta Johnová

13.7.2020

