Podvodníci používají různé legendy

ZNOJEMSKO: Ve virtuálním světě se to jimi jen hemží.

Podvodníci používají různé legendy a snaží se zneužít důvěřivosti občanů. Svědčí o tom dva poslední případy z tohoto týdne z našeho regionu.

Čtyřicetiletého muže neznámý pachatel připravil o devadesát tisíc korun. Jako záminka mu posloužila výplata příspěvku na děti ve výši deset tisíc korun. Aby prý mohla být tato sociální dávka vyplacena, potřeboval ověřit kontaktní údaje. Když pak měl veškeré informace k internetovému bankovnictví, neodeslal na účet deset tisíc, ale naopak odcizil devět krát víc.

Osmdesátiletého muže pak zřejmě ohromila vidina zisku, když mu neznámý pachatel po telefonu začal vysvětlovat zajímavou a výhodnou investici do akcií. Podvodník působil tak přesvědčivě, že senior souhlasil s instalací aplikace k dálkovému přístupu do jeho mobilu a přihlášení se do internetového bankovnictví. Pak už jen sledoval, jak si někdo cizí z jeho účtu sám odeslal 114 tisíc korun.

Oba muži udělali zásadní chybu, sdělili neznámé osobě přístupové údaje k internetovému bankovnictví. Starší pán navíc souhlasil se vzdáleným přístupem do svého přístroje. Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví ani čísla ze své platební karty. Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo nebo email.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 16. září 2022

