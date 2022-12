Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Podvodníci mají bujnou fantazii

ZNOJEMSKO: Slibují neuvěřitelné částky peněz.

Sedmatřicetiletá žena ze Znojemska obdržela do emailové schránky dopis od generálního ředitele jedné úspěšné americké společnosti, která působí v oboru informačních technologií. Údajný ředitel ji kontaktoval proto, aby jí sdělil, že byla náhodně vybraná za účelem zaslání finančního daru. Prý od nich obdrží 4 700 000 euro. Bylo však nutné předem uhradit poplatky za převod tak vysoké sumy. Žena neznámému podvodníkovi uvěřila a pod vidinou úžasného zisku s ním začala spolupracovat. Ochotně provedla tři platby na účet vedený v bance v Německu a dalších pět plateb do peněžního ústavu v Itálii. Celkově odeslala skoro třicet tisíc korun a radostně očekávala téměř pět milionů euro. Vzhledem k tomu, že jí stále nic nepřišlo, a již je to několik měsíců, obrátila se na policii. Na základě tohoto případu občany varujeme před podobnými praktikami internetových podvodníků. Pokud vám chce někdo poslat peníze, poraďte mu, ať si údajné poplatky na převod odečte z peněz, které chce darovat. Buďte obezřetní a nedávejte podvodníkům šanci.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 1. prosince 2022

