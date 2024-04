Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Podvodníci jsou neustále důmyslní

OLOMOUC - Neznámí pachatelé pod smyšlenou legendou přesvědčili 60letou ženu, aby vložila své peníze do bitcoinmatu.

V úterý 16. dubna se na policii obrátila 60letá žena z Olomouce, která se stala obětí podvodu.

Téhož dne ráno přijala hovor od neznámého muže, který se přestavil jako pracovník banky. Muž ženě tvrdil, že na jejich pobočce v Brně někdo na její občanský průkaz žádá o úvěr. Na to mu žena odpověděla, že o žádný úvěr nežádala, občanský průkaz má u sebe a u jejich banky ani nemá účet. Pod touto záminkou od ní muž vylákal název její banky, ze které jí vzápětí volal další muž, který se představil jako pracovník banky, u které má žena účet, a vzniklou situaci jí vysvětlil. Následně poškozenou kontaktoval další muž, který tvrdil, že je bezpečnostní technik její banky a nabídl jí několik možností řešení. Žena nakonec souhlasila s uložením hotovosti do depozitu. V obavách o své peníze podvodníkovi ještě zmínila další účet u jiné banky. Poškozená z výše uvedených účtů následně na pokyn podvodníka vybrala hotovost ve výši 400 000 Kč. Podvodník ženu neustále instruoval po telefonu a navedl ji k bitcoinmatu v Olomouci. Dle jeho instrukcí začala postupně vkládat vybranou hotovost. Poté, co vložila 61 000 Kč, ženě došlo, že by se mohla stát obětí podvodu a zavolala na linku 158.

Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání přečinu podvod. V případě dopadení, prokázání viny a odsouzení hrozí pachateli trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

V obdobných případech se podvodníci snaží oběť vystavit časovému presu a obavě o své peníze. Apelujeme na občany, že banky tímto způsobem s klienty nikdy nekomunikují a už vůbec nepožadují vkládání či přeposílání peněz na jiné účty.

V případě, že Vás kontaktuje údajný pracovník banky, který se Vás snaží přesvědčit o napadeném účtu, raději telefonát ukončete a ihned kontaktujte oficiální infolinku banky nebo navštivte osobně bankovní pobočku.

prap. Mgr. Ivana Skoupilová

17. dubna 2024

