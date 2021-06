Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Podvodníci jsou čím dál sofistikovanější

OLOMOUC - Pozor na podvodné telefonáty!

Minulý týden se na olomoucké policisty obrátil 36letý muž ze Šumperska s oznámením, že se s největší pravděpodobností stal obětí podvodníka.

V úterý 25. května dopoledne jej telefonicky kontaktoval muž, který se představil jako pracovník bankovní společnosti a sdělil mu, že zaznamenal napadení jeho bankovního účtu. Současně ho informoval, že takových případů aktuálně evidují více a spolupracují s policií. Krátce po ukončení hovoru jej telefonicky kontaktoval další člověk, který se představil jako policista a upozornil ho, že od této chvíle je vázán mlčenlivostí. Zároveň si smluvili termín schůzky. Přibližně po deseti minutách jej kontaktoval opět bankéř a vybídl ho, aby se co nejrychleji přemístit k velmi dobře zabezpečenému bankomatu v obchodním centru v Olomouci. Apeloval na něj, že je potřeba reagovat ihned a zabránit tak větším finančním ztrátám.

Muž nasedl na vlak a vyjel do Olomouce. V průběhu cesty mu volající, vystupující jako bankéř, dal pokyny, aby si nainstaloval aplikaci pro zasílání zpráv a zvýšil si limit pro výběr v bankomatu. Po vstupu do obchodního centra dále plnil pokyny volajícího. Zamířil k běžnému bankomatu, u kterého si ze svého účtu vybral necelých 100 000 korun. Poté se přesunul k bankomatu na kryptoměnu, a pomocí zaslaných QR kódů od bankéře do něj čtyřmi transakcemi vložil celou vybranou hotovost. V tuto chvíli ho volající uklidnil, že peníze z běžného účtu jsou zachráněny. Nicméně dodal, že je potřeba učinit další opatření z oblasti půjček. V hovoru s poškozeným již pokračoval jiný muž, který se představil jako specialista přes bankovní úvěry. Sdělil mu, že z jeho běžného účtu bylo zažádáno o předschválenou půjčku a je potřeba peníze rychle vybrat, aby se k nim nedostala neoprávněná osoba. Pro výběr úvěrové částky musel muž nejprve zažádat u své banky o poskytnutí úvěru. V obavách o své finance zaslal ihned přes internetové bankovnictví žádost o úvěr a během pár okamžiků mu jeho banka připsala na běžný účet 150 000 korun. Opět se podle instrukcí volajícího přesunul k bankomatům ve stejném obchodním domě v Olomouci. Z běžného účtu vybral celou částku připsaného úvěru a tu začal po menších obnosech vkládat do bankomatu na kryptoměnu pod obdrženým QR kódem od rádoby bankéře. Přeplněný bankomat kryptoměny nakonec muži zachránil z částky 150 000 korun zhruba jednu třetinu financí, kterou nepřijal.

V tuto chvíli začalo muži docházet, že od transakcí nemá žádné doklady a tušil, že se zřejmě nechal napálit podvodníkem. Proto zavolal do své banky, kde mu jeho neblahé tušení potvrdili a poradili mu, aby okamžitě kontaktoval policii. Způsobená škoda se pohybuje v částce kolem 200 000 korun.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu. V případě dopadení, prokázání viny a odsouzení hrozí pachateli trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest.

Snaha podvodníka připravit důvěřivé jedince o peníze prostřednictvím telefonního hovoru nese název ,,vishing.“ Upozorňujeme občany, aby dbali zvýšené obezřetnosti a v žádném případě nesdělovali citlivá data jak po telefonu, tak ani emailem. Ostudou není být opatrný, proto při sebemenší pochybnosti raději hovor ukončete a kontaktujte oficiální telefonní linku banky. Mějte na paměti, že bankovní pracovníci takovým způsobem své klienty nikdy nekontaktují a v žádném případě nevyžadují poskytování citlivých dat, či přeposílání financí na jiné účty. V současné době dochází k nárůstu obdobných případů a obětmi se nezřídka stávají i vysokoškolsky vzdělaní lidé. Pachatelé se snaží o vytvoření stresově vypjaté situace, která může oběti snadněji přivést k neuvážlivým reakcím.



por. Bc. Petra Vaňharová

1. června 2021

