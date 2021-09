Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Podvodnice okradla seniora

BLANENSKO: Pod záminkou vrácení sociální dávky přišel muž o osm tisíc korun.

Blanenští policisté prověřují případ okradení seniora, ke kterému došlo v úterý 7. září v Ráječku. V jednu hodinu odpoledne navštívila muže podvodnice, která se vydávala za pracovnici sociálních služeb. Poté, co si sama odemknula klíčem vloženým z vnitřní strany vstupní branky, vešla přímo ke vchodu rodinného domu. Zde se potkala s majitelem, vůči kterému využila lsti vrácení peněz za sociální dávky. Senior nejdříve údajnou sociální pracovnici odmítl s tím, že je na odchodu na poštu zaplatit poplatky. Žena se však odbýt nedala a požádala jej alespoň o telefonní kontakt, na který se mu ozvou později. Na to již senior reagoval, odložil si tašku s penězi u dveří a odešel zpět do domu pro telefonní číslo. Pachatelka na nic nečekala a v nestřeženém okamžiku odcizila obálku z tašky, ve které se nacházelo osm tisíc korun. Když se muž vrátil, zjistil, že žena i s penězmi zmizela. Na ulici už jen zahlédnul, jak zlodějka nastupuje do automobilu černé barvy, typu SUV, nezjištěné tovární ani registrační značky a odjíždí pryč.

Tento případ nepatří mezi výjimky, policisté by chtěli proto opětovně apelovat na seniory, aby byli ve vztahu k neznámým lidem více obezřetní. Senioři by neměli otevírat dveře domu nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili, kdo za nimi je. V žádném případě by neměli neznámé osoby do svých domovů zvát, ostražitost je na místě také u neznámých lidí, kteří se představí jako zástupci různých organizací, úřadů či služeb. Samozřejmostí by mělo být důsledné zamykání dveří nemovitostí. Při prvním podezření, že se do bytu nebo rodinného domku chce pod nějakou záminkou dostat cizí osoba, ihned bez obav informovat policii na lince 158.



por. Mgr. Lenka Koryťáková, 8. září 2021

vytisknout e-mailem