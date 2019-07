Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Podvodné vylákání peněz přes SMS

NÁCHODSKO – Odesilatel vydával zprávy za soutěž.

Policisté opět apelují na občany, aby byli opatrní při virtuální konverzaci s neznámými, ale i se známými uživateli sociálních sítí. Zejména, aby byli ostražití při virtuální konverzaci, v níž pisatel vyžaduje přeposlání zprávy s platebními údaji, se zaslanými kódy, popř. potvrzením o platbě. Může se totiž jednat o podvodníka!

Případ, kdy se neznámému pachateli takovým jednáním podařilo vylákat od 22leté majitelky sociální sítě Instagram prostřednictvím jejího telefonního čísla částku přes 6 a půl tisíce korun, v současné době začali prověřovat policisté v Jaroměři. Dívka odpověděla na několik zpráv, které jí v pondělí navečer přišly ze známého účtu jejího příbuzného, pisatel přitom požadoval nejprve sdělení jejího telefonního čísla. Při dotazu proč, jí napsal, že to je taková soutěž a že jí to později vysvětlí. Pak vždy poslal SMS zprávu, obsahující určitý finanční obnos a kódy, tu požadoval okopírovat a vložit na Instragram k němu do zprávy. Jenže žádné vysvětlení ani výhra nepřišly. Naopak, její příbuzný jí řekl, že má účet na sociální síti zablokovaný. A tak dívka nahlásila vše policii.

Policisté celé jednání prověřují jako podezření z podvodu.

por. Mgr. Eva Prachařová

9. 7. 2019 v 13.30 hodin

