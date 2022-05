Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podvodné vylákání peněz

J.Hradec – Nemá kryptoměnu ani svých 106 408 korun.

Jindřichohradečtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli přečinu podvodu, který se v období od 6. dubna do 19. dubna obohatil tím, že uvedl poškozeného z malé obce poblíž J.Hradce v omyl. Virtuální měny chtivý muž se za účelem investování do kryptoměn zaregistroval na webové stránce společnosti Trade-Union.pro. Následně z důvěřivého poškozeného neznámý pachatel prostřednictvím telefonické komunikace vylákal finanční prostředky ve dvou platbách. Nejprve si dne 6. dubna nechal zaslat na svůj bankovní účet částku ve výši 250 Euro. Poté dne 19. dubna na jiný účet částku 4 000 Euro. Poškozený tak přišel dle přepočtu kurzu o nejméně 106 408 korun. V případě dopadení pachatele tomuto hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest.

por. Mgr. Bc. Hana Bílková Millerová, jh.pis@pcr.cz

18. května 2022

