Podvodné stránky internetového bankovnictví

Ms kraj: preventivní doporučení

Vstup do Internetbankingu pomocí internetového vyhledávače je velice riskantní!

zjistěte si u své banky přihlašovací internetovou adresu svého Internetbankingu a zadejte ji přímo do adresního řádku prohlížeče , uložte ji do oblíbených záložek – budete mít bezpečný odkaz vždy po ruce.

Případ z Opavska:

Přibližně v polovině měsíce června letošního roku muž seniorského věku měl ve svém počítači přes internetový vyhledávač zadat název své banky. Ve výsledcích vyhledávání měl kliknout na první vygenerovaný odkaz, který byl placený jako reklama (viz: ilustrační obrázek pod článkem). Zobrazila se mu stránka, která se na první pohled jevila stejně jako jeho banka, ale byla bohužel falešná. Na této stránce zadal přihlašovací údaje a následně se přihlásil se ke svému internetovému bankovnictví.

Tiskový mluvčí Územního odboru Opava por. Bc. René Černohorský k případu uvádí: „Po přihlášení se k podvrženým internetovým stránkám bylo z bankovního účtu poškozených manželů doposud neznámým pachatelem neoprávněně odesláno více jak 50 tisíc korun a to ve třech platbách. V průběhu odchozích plateb zjistil senior, že je obětí Phishingu a snažil se co nejrychleji kontaktovat svou banku, která účet zablokovala.“ Pokud by nedošlo k zablokování účtu, byla by škoda na majetku mnohonásobně vyšší. Proto myslete na to, že podvodníci si mohou na internetových stránkách zaplatit reklamu na falešné stránky právě vaší banky.

Doporučení:

nepřihlašujte se do internetového bankovnictví pomocí vyhledávače,

správnou adresu internetového bankovnictví zadávejte rovnou do adresního řádku prohlížeče,

mějte tu správnou internetovou adresu uloženou v oblíbených záložkách vašeho internetového prohlížeče,

do internetového bankovnictví se nikdy nepřihlašujte přes odkazy, které vám někdo pošle,

než opíšete kód z bezpečnostní SMS, pečlivě si přečtěte, čeho se daný kód týká, a nikam nezadávejte kód, pokud zrovna tuto akci neprovádíte vy z vaší vůle,

ideální je si zřídit mobilní aplikaci internetového bankovnictví, prostřednictvím které se budete vždy přihlašovat,

nikdy nepotvrzujte nic, co sami neděláte,

pokud zjistíte, že jste se stali obětí podvodu, ihned volejte svou banku k zablokování účtu, proveďte kopii falešných internetových stránek (Print Screen obrazovky vašeho počítače), vše oznamte na nejbližší oddělení Policie ČR.

por. Bc. Pavla Welnová, komisař oddělení prevence/ 22.06.2023

Ilustrační obrázek vyhledávače s podvodnou reklamou IB

