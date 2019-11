Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Podvodné jednání prodejce přes internet

STŘÍBRO – Policisté ve Stříbře se zabývají případem podvodného prodeje vozidla přes internetový portál. Oznamovatel nemá auto ani dvě stě tisíc.

Stříbrští policisté se zabývají případem podvodného jednání ze strany neznámého pachatele, který na jednom internetovém portále nabízel k prodeji osobní vozidlo značky Volkswagen Tiguan. Na inzerát reagoval 38letý muž ze Stříbra, který o vozidlo projevil zájem. Prodejce za automobil požadoval uhradit částku ve výši 8 000 euro na zahraniční účet, kdy po jejím zaplacení měla přepravní společnost vozidlo doručit nejpozději do první poloviny listopadu letošního roku. Oznamovatel však v tuto chvíli nemá vozidlo ani peníze a prodejce již nekomunikuje. Stříbrští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu.

Zároveň policisté připomínají, aby lidé v těchto případech byli obezřetní, sledovali recenze prodejců, v případě úhrady vysokých částek předem – navíc na zahraniční účet – zvážili všechna možná rizika koupě zboží a raději od takového obchodu, ačkoli se může být lákavý, ustoupili. Právě úhrada velkého obnosu peněz předem a do ciziny by měla být jedním z varovných signálů pro případného kupujícího. Obezřetnost při nákupu zboží doporučují policisté i v souvislosti s blížícím se předvánočním obdobím, kdy předpokládají možný nárůst podvodů v souvislosti s nákupy zboží přes internet. Doporučují za zboží zaplatit až poté, co jej budete mít fyzicky u sebe. I tuto variantu již některé obchody nabízejí.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

18. 11. 2019

vytisknout e-mailem