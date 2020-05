Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Podvodné jednání při sjednávání úvěru

JIČÍNSKO – Lidská důvěřivost a naivita nezná hranic.

Ilustrační fotoJičínští kriminalisté v současné době mimo jiné řeší zločin podvodu, kdy poškozená žena namísto požadovaného úvěru přišla o své nemalé peníze.

Neznámý provinilec měl v blíže nezjištěné době od listopadu loňského roku za dosud nezjištěnou společnost, která měla poškozené sedmačtyřicetileté ženě poskytnout nebankovní úvěr ve výši jeden a půl miliónu korun, pod příslibem zaslání peněz postupně prostřednictvím elektronické komunikace vylákat finanční částku přesahující 119 tisíc korun. Tyto peníze poškozená navíc důvěřivě posílala na tři různé bankovní účty. Žena následně žádný úvěr do 48 hodin ani později nezískala. Pachatel navíc požadoval zaslání dalších peněz, a to z důvodu vrácení poskytnutých finančních prostředků. Na to již podvedená žena naštěstí nepřistoupila a celou věc oznámila na policii.

V jednom případě došlo k podvodnému jednání v době, kdy byl na celém území republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu šíření nakažlivé nemoci. Jedná se tedy o obzvláště přitěžující okolnost. V případě dopadení a prokázání viny tak provinilci hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

