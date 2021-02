Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Podvodné jednání při koupi psa

KLADENSKO -Transport objednaného psa z ciziny přes sociální sítě se neuskutečnil.

Na policejní služebnu obvodního oddělení Kladno dne 14. února 2021 učinila poškozená devětatřicetiletá žena z Kladenska oznámení o nedodání objednaného psa z ciziny.

Poškozená žena našla na sociální síti dne 8. února 2021 inzerát na prodej psa ze Španělska za 3 000,-Kč. Jednalo se o rasu psa Jack Russell Teriér. Žena prodávajícího kontaktovala a ihned poté mu zaslala požadované finance. Následně prodávající začal pod různými záminkami požadovat zaplatit další finanční částky, a to například za převoz, očkování, klec nebo povolení k pobytu psa. Poškozená žena přeposlala na základě těchto požadavků celkem částku ve výši 36 446,-Kč a do současné doby jí nebyl pes přivezen. Vzhledem k tomu, že do současné doby nebyl transport objednaného psa uskutečněn a nikdo již nereagoval ohledně předání zásilky, oznámila případ poškozená žena na policejní služebnu.

Policisté obvodního oddělení Kladno nyní tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu podvod.

Policie opět důrazně upozorňuje občany na tuto trestnou činnost přes sociální sítě a doporučuje, aby nereflektovali na podobné nabídky a neposílali finanční prostředky neznámým lidem. Tato trestná činnost se velice složitě objasňuje a peníze, které se dostanou do rukou podvodníků, získá poškozený zpět pouze v ojedinělých případech.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

18. února 2021

