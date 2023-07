Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Podvodné e-maily vyzývají majitele účtů k obnově hesla do internetového bankovnictví

Bruntálsko - policisté se zabývají dalším druhem podvodného jednání na internetu

V daném případě obdržela žena na e-mail zprávu týkající se vypršení jejího hesla do internetového bankovnictví. Pro jeho další užívání byla následně vyzvána ke kliknutí na odkaz, v němž se měla přihlásit ke svému bankovnímu profilu. Když tak učinila a zadala čísla svých dvou kreditních karet, čekala na potvrzení obnovy hesla. Místo toho jí ale přišla SMS zpráva, kde byla upozorněna na podezřelou transakci přesahující částku 10.000 korun, která byla preventivně zablokována. Jelikož jí to přišlo podezřelé, tak neváhala a ihned zavolala do své banky. Mezitím se přihlásila do svého internetového bankovnictví a zjistila, že jí bylo z účtu staženo přes 17.000 korun.

Bohužel se tato platba pracovníkovi banky již nepodařila stornovat a žena o své peníze přišla. Nicméně došlo k okamžitému zablokování obou karet a bylo tak zabráněno odčerpání dalších finančních prostředků.

V dané věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu a trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což pachateli v případě jeho dopadení hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

Opět v těchto případech apelujeme na veřejnost! Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky především v internetovém bankovnictví. Pokud Vám přijde e-mail nebo SMS zpráva k obnově hesla, ověřte si to nejprve alespoň telefonicky u své banky. Pokud přijdete o peníze na účtu, řešte vše obratem s bankou, která může v některých případech peníze ještě zachránit. Pokud je vám způsobena škoda, oznamte to také Policii ČR.

