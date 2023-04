Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podvodná legenda o obchodníkovi opět na scéně

DĚČÍNSKO – Žena přišla o více než 700 tisíc korun.

Děčínští kriminalisté přijali oznámení od ženy z Děčínska, kterou již v listopadu loňského roku oslovil prostřednictvím sociální sítě na internetu podvodník, který se vydával za belgického obchodníka s kakaovými boby. Během několikaměsíční elektronické komunikace ženu dokázal pod různými smyšlenými legendami, například, že odjel do Afriky pro kakaové boby, kde došlo k jeho přepadení, přesvědčit, aby mu pomohla zařídit zaplacení výloh za léčení, zaplacení zálohy na kakaové boby, zaplacení cla nebo i zpáteční letenku. Od loňského listopadu do letošního dubna tak pod smyšlenými legendami od ženy vylákal více než 700 tisíc korun. Peníze žena podvodníkovi podle jeho instrukcí postupně posílala prostřednictvím pobočky společnosti poskytující převody peněz do zahraničí.

Případ prověřují děčínští kriminalisté pro podezření ze spáchání trestného činu podvod. Pachateli tohoto trestného činu hrozí v případě jeho vypátrání a uznání viny u soudu trest odnětí svobody až na pět let.

Žena samozřejmě není první obětí podvodníků, kteří mají různé legendy a praktiky, jak z důvěřivých lidí vylákat peníze. Vystupují pod různými identitami. Může jít o americké vojáky, právníky, lékaře, umělce, obchodníky či námořníky. Buďte proto obezřetní a dobře si rozmyslete komu a za co své peníze posíláte.

Děčín 27. dubna 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

