Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podvodná legenda o americkém vojákovi opět na scéně

RUMBURK – Žena přišla o více než 195 tisíc korun

Rumburští kriminalisté přijali oznámení od seniorky z Rumburku, kterou již v březnu letošního roku oslovil prostřednictvím seznamovací aplikace na internetu podvodník, který se vydával za amerického vojáka. Po několikaměsíční elektronické komunikaci ženu požádal, zda by mu pomohla zařídit jeho uvolnění z armády, aby za ní mohl přijet do České republiky. Od července do září letošního roku, pod různými legendami, jako například jeho transport do ČR a uvolnění vojáka ze zahraniční mise, z jednasedmdesátileté ženy vylákal více jak 195 tisíc korun.

Případ prověřují rumburští kriminalisté pro podezření ze spáchání trestného činu podvod. Pachateli tohoto trestného činu hrozí v případě jeho vypátrání a uznání viny u soudu trest odnětí svobody až na pět let.

V této souvislosti opětovně nabádáme k obezřetnosti při komunikaci s neznámými lidmi.

Abyste se nestali obětí seznamovacího podvodu, dodržujte následující rady:

· dobře zvažte, zdali přijmete nabízené přátelství od neznámého člověka na internetu

· dávejte si pozor na sliby týkající se vážného vztahu, zejména s osobou ze zahraničí

· protistrana dokáže velmi citlivě působit zejména na osamělé osoby, milá slova, komplimenty, lichotky

· pachatelé jsou schovaní za identitou vzdělaného člověka např. lékaře, architekta, vojáka, různých specialistů

· bývají rozvedení nebo vdovci a touží po vážném a harmonickém vztahu

· předstírají intenzivní zájem o vaše soukromí, vědí, co osamělý člověk potřebuje

· své oběti zpracovávají sladkými slůvky několik týdnů i měsíců

· po určité době přichází se svými požadavky a to formou finanční pomoci

Neposílejte peníze nikomu, koho znáte pouze z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit jeho identitu, tito pachatelé vystupují pod falešnými profily a jejich jediným cílem je vylákat z vás nezanedbatelné finanční prostředky.

Děčín 26. října 2022

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

