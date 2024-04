Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podvodná internetová reklama lákala k investicím

DĚČÍNSKO – Muž přišel o více než 330 tisíc korun.

Děčínští kriminalisté se zabývají dalším případem podvodného jednání. Tentokrát 73letý muž naletěl falešné internetové reklamě, využívající osobnosti známého politika Andreje Babiše. Muž po shlédnutí této lživé reklamy, lákající na investování do různých komodit či kryptoměn, na uvedené internetové stránce vyplnil své registrační údaje a zřídil si účet na investování a obchodování s různými komoditami. Následně mu volalo několik osob. V ten moment začal kolotoč intenzivní manipulace. Podvodníci využívali profesionálně vypadající investiční platformy. Muž podle jejich instrukcí provedl několik plateb určených k investicím do různých komodit anebo k nákupu kryptoměny. Vše vypadalo velmi věrohodně, jako skutečné obchodování či investování do komodit. Ve skutečnosti však se však jednalo o prodlužování nevědomosti a vylákání dalších finančních prostředků, které putovaly na účty podvodníků, kteří po odeslání poslední platby s mužem přestali komunikovat. Muž tak při přišel o více než 330 tisíc korun. Poté vše oznámil na Policii ČR.

Ve věci kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.

Policisté varují před podvodnými reklamami s videi se známými osobnostmi. Podvodníci využívají profily jak známých zpěváků, herců, tak například i známých politiků. Jejich cílem je vždy nalákat lidi a připravit je o peníze. V žádném případě nikde na základě instrukcí z videa nebo článku neprovádějte svou registraci a nikde neuvádějte své osobní údaje. Pokud investování nerozumíte, tak se mu pokud možno vyhýbejte.

Děčín 26. dubna 2024

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

